La falta de govern a l'Estat resta 4.000 milions al FLA

Les comunitats autònomes rebran aquest any 4.000 milions d'euros menys a través del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), que Madrid distribueix per ajudar a reduir els dèficits pressupostaris. La interinitat del govern espanyol no permet ratificar al Congrés l'acord tancat al mes d'abril en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) pel qual les autonomies haurien pogut tenir un dèficit del 0,7% en lloc del 0,3% previst per a aquest any. Així ho van posar de manifest ahir fonts de l'executiu espanyol, que van alertar que sense acord d'investidura i amb un govern en funcions la pèrdua de finançament per a les comunitats serà d'un 20% dels fons previstos del FLA.

El pacte del CPFF es va signar a l'abril amb el suport dels territoris governats pel PP i el vot en contra de Catalunya, que considera insuficient l'augment del marge malgrat els avantatges que Brussel·les ha concedit a l'Estat per quadrar els seus comptes. També s'hi van mostrar contràries les comunitats governades pels socialistes, Cantàbria i Navarra. A banda del 0,7% per al 2016, l'acord també fixava un dèficit màxim del 0,5% per al 2017, que el 2018 caurà fins al 0,3%. L'objectiu marcat és arribar a l'equilibri pressupostari, és a dir, al dèficit zero, el 2019.