Els mercats de Catalunya

Catalunya no ha estat mai autosuficient. Com a excepció, ho hem estat en vins i aiguardents, que veníem a les colònies espanyoles o bé a països del nord d'Europa. Si parlem de productes industrials hem de subratllar la manca absoluta de primeres matèries. Fins fa uns cinquanta anys, aproximadament, el mercat de Catalunya era només l'espanyol. Catalunya comprava a Espanya les matèries primeres, les manufacturava i les venia a la mateixa Espanya d'on rebia carbó, ferro, blat, etc. Vist des de l'aire, l'economia catalana es reflectia en una filera de primeres matèries que entraven i una filera de productes manufacturats que en sortien. Només hem fet l'excepció amb una part de les matèries agrícoles que Catalunya produïa i consumia.

El mercat espanyol era un mercat pobre, sense matisos, governat per unes famílies d'hidalgos que no valoraven gaire l'economia. Aquesta depenia de les collites i aquestes, de la pluja, com deia l'empordanès Josep Pla als anys 50 del segle passat. Quan plovia, a Espanya hi havia diners per pagar els productes catalans, però, quan hi havia sequera, els agricultors castellans es convertien en morosos dels industrials catalans.

No hi havia possibilitat d'exportació si no era a les colònies americanes. Holanda i Suïssa, estats independents del volum de Catalunya, van crear una economia basada en l'exportació i això els va permetre créixer a un ritme més alt que el català.

L'exportació catalana no comença fins a la segona part del segle XIX. Fa 55 anys, un industrial català de la perfumeria va ser qualificat d'evasor de capitals, o sigui de delinqüent, quan va demanar que l'autoritzessin a obrir una oficina a Nova York. Amb la democràcia, la indústria catalana va fer un salt exportador que ningú esperava.

Acostumats a viure gràcies a una política d'aranzels proteccionistes, no era fàcil imaginar que les empreses s'adaptessin a un mercat global, que desconeixien totalment. Però l'adaptació es produí potser perquè els catalans, si bé aleshores no exportaven, viatjaven, sabien un tercer idioma i estaven al corrent del que passava a Europa i Amèrica del Nord, gràcies als diaris o revistes que avui es poden trobar al Foment del Treball o a l'Ateneu Barcelonès.

En l'actualitat la producció catalana es distribueix més o menys en parts iguals entre el consum a Catalunya –per primera vegada a la història es ven mes vi català a Catalunya que de la Rioja–; un terç, a la resta de l'Estat i el terç restant a l'estranger. I per estranger entenem Europa, sobretot, però també els altres continents, sense excepció.

Els catalans han comprovat que els seus productes poden sortir més cars que els mateixos productes fabricats a països emergents, per la diferència de sous, però que els productes amb valor afegit són competitius. Hi ha moltes vetes de mercat per a les petites i mitjanes empreses. La tradició es antiga. Com vaig escriure fa uns mesos, la revista La Llumenera de Nova York editada en català a Nova York, ja deia, el 1876: “Catalans, nostre és el món, / puix sense lluita ni guerra / no hi ha cap poble a la terra / on els catalans no hi són.”