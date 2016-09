L'Estat només ha recuperat el 5% dels ajuts a la banca

Les ajudes atorgades per l'Estat espanyol a la banca en els últims anys per garantir-ne la solvència seran sufragades en la seva majoria pels contribuents. L'Estat, a través del fons de reestructuració ordenada bancària (FROB) creat l'any 2008, ha injectat un total de 53.553 milions d'euros en el sistema financer espanyol, segons les dades fetes públiques ahir pel Banc d'Espanya. D'aquesta quantitat, s'han recuperat 2.686 milions d'euros, és a dir, només un 5% del total.

Aquesta xifra augmentarà els propers anys, quan el FROB culmini el procés de desinversió amb la venda de les participacions que encara controla a Bankia (65%) i BMN (65%), però l'Estat ni de bon tros arribarà a recuperar el total d'ajudes atorgades per al rescat del sector bancari. Bankia, per exemple, tenia ahir un valor en borsa de prop de 8.900 milions d'euros i, per tant, el 65% del total val 5.785 milions d'euros. Hi ha l'esperança que en els propers mesos es revalori la seva cotització i, fins i tot, n'augmenti el valor amb la integració de BMN, però el FROB amb prou feines recuperarà els 23.500 milions d'euros que el juny del 2012 va destinar per evitar l'esfondrament del grup que va integrar, entre d'altres, l'antiga Caja Madrid i la valenciana Bancaixa.

Els comptes en la resta de rescats presenten uns números vermells encara més accentuats. Un dels casos més sagnants és el de Catalunya Caixa, que va rebre un total de 12.052 milions d'euros en ajudes del FROB per, amb la venda al BBVA, recuperar només 782 milions d'euros. El pitjor cas, però, és el de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM), integrada en el Banc Sabadell, que acabarà costant al contribuent entre 10.000 milions i 15.000 milions un cop se'n completi el sanejament.

En total, des del maig del 2009, les ajudes financeres en forma de capital a la banca sumen 61.495 milions d'euros, dels quals hi ha els 53.553 milions citats que corresponen al FROB i 7.942 milions aportats pel mateix sistema financer a través del fons de garantia de dipòsits (FGD).

Dèficit i retallades