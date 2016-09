El 40% de les compres de pisos a Barcelona es fan per invertir

Barcelona lidera la recuperació del mercat immobiliari i ho fa impulsada per la compra d'habitatges per part d'inversors. Segons les dades de la firma immobiliària Tecnocasa, durant el primer semestre el 40% de les transaccions que va tancar a la capital catalana van tenir una motivació de compra per a inversió i no per a ús, molt per sobre del 26,5% de mitjana de l'Estat.

Aquesta diferència s'explica sobretot per l'augment “espectacular”, en paraules del director del departament d'anàlisi del grup Tecnocasa, Lázaro Cubero, de l'interès de l'inversor estranger per Barcelona. El 42% del total de transaccions per motius d'inversió van anar a càrrec de forans.

Tant aquests compradors com els locals busquen les atractives rendibilitats –entre un 5% i un 6%– que poden aconseguir destinant aquests habitatges al mercat de lloguer. Això és així, expliquen des de Tecnocasa, perquè Barcelona disposa encara d'una oferta de lloguer escassa per satisfer la demanda. I aquesta demanda no para de créixer, primer perquè una part important de la població ha quedat expulsada del mercat hipotecari, però també perquè la capital catalana és un focus d'atracció de turisme i estudiants universitaris que busquen pis per a les seves estades.

Pressió als preus