Abertis tanca la compra a Itàlia d'A4 per 594 milions

Un any després d'haver iniciat l'auditoria exhaustiva prèvia a la firma de l'acord, Abertis ha tancat la compra del paquet majoritari (un 51,4%) de la italiana A4 Holding per 594 milions d'euros, que abonarà el 2023. Amb aquesta operació, que inclou, entre altres actius, l'autopista italiana A4, anomenada popularment “la serenissima”, i l'A31, el grup –amb la participació de Criteria Caixa i de la família Villar Mir (OHL)–, que ha adquirit aquesta participació als grups Intesa, Astaldi i a la família Tabacchi, retorna a un territori que no li és desconegut del tot. Fins fa uns anys, Abertis havia tingut una participació a Atlantis, més coneguda com a Autostrade, que va vendre el 2011 per la impossibilitat d'obtenir-hi la majoria.

La necessitat de diversificar territoris per la maduresa dels mercats ha propiciat aquest moviment del grup català, que, segons els càlculs, consolidarà fins al 2026, data final de la concessió, uns 544 milions anuals d'ingressos i 200 milions de resultat operatiu, dins del qual el negoci a Itàlia representarà un 7%.

La culminació del procés depenia del vistiplau del govern italià a l'ampliació d'una de les infraestructures incloses en l'operació, mitjançant una interconnexió entre la vall

de l'Astico, la de l'Adige i la Valsugana, que anirà a càrrec d'A4 Holding, que ja opera uns 235 quilòmetres a la regió del Vèneto, un pas clau entre el nord de la península italiana i el centre econòmic d'Europa.

Els responsables d'Abertis expressaven ahir la satisfacció per la consumació de la compra, sense amagar algun retret velat per les dificultats de renovació o d'obtenció de noves concessions a l'Estat. Francisco Reynés, conseller delegat del grup d'infraestructures, remarcava la importància de ser presents en països amb “seguretat jurídica” que aposten pels sistemes de concessió i de pagament per ús que “garanteixen” el compromís d'inversió de la companyia

“a llarg termini”.

Per la seva banda, el director general d'Abertis, Carlos del Río, que ha estat nomenat president executiu d'A4 Holding, en què Abertis tindrà sis dels nou consellers, va ratificar aquest compromís i la voluntat de continuar creixent a Itàlia amb noves operacions. Abertis també és present a Xile i al Brasil, així com als estats francès

i espanyol. En cadascun d'aquests dos últims territoris, hi té un terç del negoci, un 66% en total.