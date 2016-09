El BCE descarta nous estímuls malgrat el ‘Brexit'

El consell de govern del Banc Central Europeu (BCE) va descartar ahir, en el transcurs de la reunió que va mantenir a Frankfurt, la implementació de més mesures d'estímul monetari i va considerar que l'economia de la zona euro es recupera a “un ritme moderat, però sostingut”. De fet, entre els analistes, hi havia una certa divisió sobre com reaccionaria el BCE un cop els mercats païssin el Brexit del juny, i molts esperaven nous estímuls de l'organisme monetari per foragitar dubtes i facilitar la represa. Però no va ser així. El BCE es va cenyir, de moment, al seu programa i va deixar per a més endavant –es torna a reunir al desembre– possibles nous estímuls monetaris.

“La nostra política monetària és eficaç”, va assenyalar Mario Draghi, president del BCE, en la tradicional trobada amb la premsa posterior al consell de govern. Draghi hi va afegir que la intervenció de l'organisme en els últims anys ha posat fi a la fragmentació de riscos a la zona euro, a més de millorar “notablement” els preus dels actius i aconseguir que la transmissió de la política monetària sigui “millor del que ha estat mai”.

En tot cas, el cap del BCE va reiterar que la institució està preparada per actuar si fos necessari i, una vegada més, va demanar reformes estructurals i canvis en les polítiques fiscals que acompanyin la política acomodatícia del banc. “Alemanya disposa d'espai fiscal”, va afirmar Draghi, tot just després de subratllar: “El BCE té la capacitat, la disposició i la voluntat d'actuar si fos necessari.”

Potser el punt en què Draghi es va mostrar més incòmode va ser l'anàlisi de l'impacte que poden tenir els tipus d'interès negatius que llueix una part important de la renda fixa de la zona euro. Amb un banc central comprant a tot gas 80.000 milions d'euros mensuals de deute sobirà i, en menys mesura, corporatiu, bona part de la renda fixa ja presenta rendibilitats negatives i el programa no conclou fins al març del 2017 o “una data posterior si fos necessari”.

