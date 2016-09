La UE es resigna en vista de la paràlisi política espanyola

La UE es veu impotent i cada cop més resignada en vista de la paràlisi política a l'Estat espanyol. Els socis de la zona euro reunits ahir a Bratislava (Eslovàquia) donen per fet que el govern espanyol en funcions no podrà lliurar els pressupostos del 2017 amb les retallades exigides per controlar un dèficit públic que amenaça de desbocar-se. “És clar que, en el context polític actual, veiem certs límits sobre el que és possible fer, però per descomptat que esperem que abans del 15 d'octubre enviïn un projecte pressupostari, encara que no inclogui canvis en les polítiques”, va advertir el comissari europeu d'Assumptes Econòmics i Financers, Pierre Moscovici, després de la reunió de l'Eurogrup.

És a dir, Brussel·les espera, de moment, els comptes prorrogats, però això no vol dir que el futur govern no hagi de fer els ajustos necessaris un cop escollit per tal de quadrar els pressupostos públics amb els límits establerts pels socis de la zona euro.

De fet, el ministre d'Economia en funcions, Luis de Guindos, va assenyalar ahir que, juntament amb l'enviament dels pressupostos, l'Estat té previst prendre mesures efectives per reduir el dèficit. Més concretament, el govern en funcions de Mariano Rajoy

vol que el Congrés aprovi en les pròximes setmanes un decret de modificació de l'impost de societats amb el qual espera recaptar 6.000 milions d'euros aquest any i, d'aquesta manera, complir amb les exigències de Brussel·les.

Més enllà d'aquestes bones intencions, però, sembla prou complicat que l'actual govern en funcions aconsegueixi aquest propòsit, ja que obligaria partits que ara rebutgen la reelecció de Rajoy a votar a favor d'aquesta iniciativa parlamentària.

No obstant això, el president de l'Eurogrup, Jeroen Dijsselbloem, va advertir ahir que els problemes pressupostaris de l'Estat espanyol “no s'han evaporat” i que el pròxim govern haurà d'aprovar ajustaments. La Comissió Europea va calcular abans de l'estiu que el govern espanyol ha de fer ajustos per valor de 8.000 milions d'euros fins a finals del 2017 per tal de contenir el dèficit públic. Això va fer que l'Estat espanyol esquivés una multa per haver superat el seu pressupost en un 5,1% del PIB

en lloc del 4,2% compromès. Ara, l'Estat disposa de dos anys addicionals, fins al 2018, per rebaixar el dèficit per sota del 3%, una fita que l'obligarà a retallar dels pressupostos públics els citats 8.000 milions d'euros.

Ara per ara, l'única mesura que ha posat damunt la taula el govern en funcions de Rajoy és un avançament de l'impost de societats, que li permetria recaptar uns 6.000 milions i acostar-se a les xifres reclamades per Brussel·les. No es tracta d'una alça impositiva, sinó d'un avançament d'impostos per tal de trampejar la situació en l'actual context d'escassetat de recursos en espera que una dinamització econòmica augmenti la recaptació. I a Brussel·les hi ha preocupació, perquè consideren que només nous ajustos poden posar ordre als comptes de l'Estat.