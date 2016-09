La CE retira la proposta de limitar a 90 dies la gratuïtat del ‘roaming'

La Comissió Europea (CE) ha decidit retirar la proposta que va presentar dilluns de limitar a a un màxim de 90 dies l'eliminació dels sobrecostos per la utilització del telèfon mòbil en itinerància -el també anomenat roaming- després de les crítiques rebudes des que va transcendir la iniciativa.

Brussel·les ha anunciat aquest divendres en un breu comunicat que “els serveis de la Comissió, a instruccions del president [Jean-Claude] Juncker, han retirat l'esborrany i treballen en una nova versió”.

El portaveu de la Comissió Europea Alexander Winterstein ha confirmat la retirada del pla. Ha explicat que la decisió de Juncker s'explica per les reaccions al projecte i perquè el cap de l'executiu europeu considera que el projecte “no és prou bo”. “D'acord amb les respostes que hem rebut, el president ha donat instruccions de retirar la proposta i treballar en una de nova, una de millor”, ha dit. “La proposta, simplement, no és prou bona pel nostre president [Juncker] i per això ens ha demanat que treballem més dur, que ho intentem més, per aconseguir una solució millor”, ha insistit

Winterstein ha volgut deixar clar que la CE “manté al 100%, contràriament al que deien alguns mitjans, el seu compromís de fer desaparèixer el roaming totalment el juny del 2017”. “Punt i final”, ha sentenciat.

La limitació de la itinerància gratuïta a 90 dies ha estat molt criticada des de la seva presentació, sobretot entre les associacions de consumidors i els partits al Parlament Europeu, que consideraven que la mesura impedia la creació d'un veritable mercat digital únic.

El portaveu de l'associació europea de consumidors, BEUC, ha rebut amb “satisfacció” la decisió de Brussel·les de fer marxa enrere. “Són bones notícies. Esperem que la CE ho utilitzi com una segona oportunitat per respondre a les crítiques de la proposta anterior”, ha desitjat.