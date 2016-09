L'11-S, ben present a Nova York

Creix el nombre de casos de malalties relacionades

amb els atacs

Avui, diumenge, a les

8:46 h, es farà el silenci al cor de Manhattan. Durant uns minuts, des de fa quinze anys, cada 11 de setembre es repeteix la mateixa escena: el centre de la ciutat emmudeix en el moment precís que un avió, l'any 2001, impactava contra la torre sud del World Trade Center. Després, un altre a la torre nord, mentre un s'estavellaria al Pentàgon i un quart cauria en un descampat a Pennsilvània. El balanç és per tots conegut: en total 2.996 morts que van ser els protagonistes del dia que els EUA van canviar de dalt a baix.

L'empremta que va deixar l'11-S és profunda i encara és present, especialment a Nova York. La pregunta “què feies aquell dia?” gairebé sempre té resposta: un 91% dels nord-americans assegura recordar on era.

Els canvis en la societat, una dècada i mitja després, ja s'han convertit en rutina. L'augment dels cossos policials a llocs turístics i edificis emblemàtics, els controls i exigències de seguretat, la creació d'organismes dedicats en exclusiva contra el terrorisme: tot un entramat per evitar que es repeteixi un cas com aquell. La por de sentir-se vulnerable forma part de la realitat del nou país. Tot i l'augment de la seguretat i el focus en la lluita contra el terrorisme, l'última enquesta del Pew Research Center indica que un 40% dels ciutadans creu que els Estats Units són més propensos a viure un gran atemptat actualment que fa quinze anys.

Tom Ridge, qui va ser el primer secretari de Seguretat Nacional (divisió governamental creada després de l'11-S), va dir la setmana passada que, tot i que està convençut que el país és més segur que mai, els atemptats no marxaran mai: “No sé si comprenem […] que el flagel del terrorisme és ara una condició permanent.”

La retòrica electoral actual, amb l'assumpte de la seguretat nacional com a nucli del debat, no ajuda a millorar la situació. El discurs de caos i violència –juntament amb la xenofòbia contra els immigrants i els musulmans– que surt de les paraules del candidat republicà, Donald Trump, ha generat més sensació de perill imminent. L'enemic no és el mateix. Escapçada Al-Qaida, ara el focus és en els ciberatacs i els llops solitaris, capaços de trastocar el país amb atacs com ara els de San Bernardino i Orlando.

Seqüeles en la salut