La fallida de Hanjin ‘atrapa' també la indústria catalana

El 21 d'octubre comença a Xangai la ITMA Àsia, una de les fires de maquinària tèxtil més importants del món. L'Amec, l'associació que aplega empreses industrials internacionalitzades, hi participa, i deu dels seus socis van enviar ja fa setmanes la maquinària a exposar per vaixell.

Avui, però, és una incògnita si arribaran a temps, perquè la mercaderia viatja en un vaixell de la naviliera coreana Hanjin, que a finals d'agost va presentar concurs de creditors i va fer saltar pels aires bona part del comerç internacional. “És impossible saber si la maquinària arribarà”, explica Carmina Castellà, d'Amec.

El mateix els passa a desenes d'empreses catalanes pendents avui de les mercaderies que els han d'arribar de l'Àsia, bàsicament de la Xina, i que estan atrapades en algun vaixell sense possibilitats de descarregar. Això passa perquè els ports no volen deixar atracar els vaixells sense saber si cobraran, i per la seva banda Hanjin tem que un cop atracats, les autoritats judicials optin per embargar els seus vaixells.

Aquesta incertesa la pateixen amb intensitat les empreses tèxtils, un dels sectors que més es nodreixen de la fabricació a l'Àsia. Grup Met, empresa logística especialitzada en el tèxtil, viu aquests dies jornades de bogeria, perquè tot just ara les firmes reben la roba per a la campanya d'hivern: “L'únic que està evitant que la situació sigui un caos total és que la part forta dels enviaments es va fer al juny i al juliol, i aquesta ha arribat bé”, explica el responsable del Grup Met, Francesc Maristany.

Tot i així, l'empresa calcula que té un centenar de contenidors de roba dels seus clients aturats en algun vaixell de la companyia coreana. És mercaderia, explica Maristany, que pertany tant a pimes com a grans multinacionals: “Les grans ja s'han plantejat donar ordres per fabricar més producte i així assegurar-se que tindran coberta la campanya de Nadal.” Però l'afectació sobre les pimes és molt pitjor, perquè, com explica Maristany, “n'hi ha que poden tenir un 30% de la seva facturació retingut”.

Tant des del Grup Met com des d'Amec es busca desesperadament poder treure la mercaderia dels vaixells de Hanjin i traslladar-los a una altra naviliera. Però això no és fàcil perquè ara mateix ningú deixa entrar a port el centenar de vaixells de Hanjin que han quedat penjats a alta mar.

La firma coreana opera quatre línies des del port de Barcelona –a l'Estat també opera amb València i Algesires–, dues cap a l'Extrem Orient, una cap al Pròxim Orient i una última als Estats Units. L'Autoritat Portuària recorda que aquestes són línies que s'operen en aliança amb altres navilieres i que, per tant, se seguiran oferint, però reconeix que la fallida de Hanjin tindrà un impacte sobre el tràfic enguany. Quin? Encara és aviat per calibrar-ho.

Pagar una fiança