Isidre Fainé serà el nou president de Gas Natural

Isidre Fainé serà la persona que agafarà el relleu de Salvador Gabarró a la presidència de Gas Natural Fenosa. Aquesta era la hipòtesi que el sector indicava des de feia mesos i ahir va agafar forma després que Criteria, que concentra les participacions industrials de La Caixa, i Repsol confirmessin a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) l'acord amb el fons nord-americà Global Infrastructure Partners (GIP) per vendre el 20% de Gas Natural per un valor total de 3.802 milions d'euros.

Cada un dels socis ingressarà 1.901 milions d'euros pel 10% de la seva participació a la gasista. Això suposa valorar l'acció de Gas Natural en 19 euros, lleugerament per sobre dels 18,5 euros a què va tancar ahir la seva cotització en els mercats. A pesar de la venda, Criteria Caixa i Repsol continuaran mantenint una posició de referència a Gas Natural, de la qual controlaran el 45,5%.

L'acord implica, però, canvis en el govern corporatiu de la gasista per donar entrada al nou soci de referència, i es dóna així per acabat l'acord parasocial de Criteria Caixa i Repsol de l'any 2000.

El nou acord indica que per a l'aprovació de les decisions estratègiques per a la companyia (com ara els comptes o els plans d'inversió i de dividends) caldrà el suport d'una majoria reforçada de dos terços. A més, Criteria, com a principal accionista, serà l'encarregada de proposar el nom per a la presidència de la gasista, que no tindrà caràcter executiu, mentre que GIP i Repsol designaran dos vicepresidents no executius. Això es podria fer en la pròxima reunió del consell i seria aleshores quan es podria formalitzar el nomenament de Fainé com a nou president de Gas Natural, segons indiquen fonts properes a l'operació.

De fet, Salvador Gabarró ja va assenyalar el possible relleu en la darrera junta de la gasista celebrada el mes de maig passat. Tot i que els accionistes de la gasista van confirmar de nou la seva confiança en el càrrec, Salvador Gabarró –de 80 anys– ja va mostrar aleshores que esperava plegar “més aviat que tard” i que el seu càrrec estava en mans d'Isidre Fainé i de La Caixa com a màxima accionista del grup Gas Natural a través de Criteria.

En l'acord de venda a GIP es recull un nou repartiment de seients al consell d'administració de Gas Natural, que quedarà format per 17 vocals. D'aquests, quatre seran en representació de Criteria, tres més en nom de Repsol i uns altres tres, del nou accionista.

El tancament de l'operació de venda a GIP queda condicionat al fet que s'implementin en els òrgans de Gas Natural els compromisos de govern corporatiu.