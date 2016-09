L'oci i la cultura impulsen els preus a l'alça durant l'agost

L'oci, la cultura i la restauració han impulsat els preus a l'alça durant l'agost, ja que l'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya ha crescut en dues dècimes respecte del juliol, segons les dades difoses ahir per l'oficina d'estadística espanyola, l'INE. Aquesta crescuda es tradueix en un augment de la taxa interanual del 0,1%, la primera positiva en els darrers sis mesos.

Pel que fa a les quatre demarcacions catalanes, la taxa interanual s'ha mantingut estable a Girona i ha crescut dues dècimes a Barcelona, mentre que a Lleida i Tarragona ha obtingut resultats negatius: -0,2% i -0,4%, respectivament. La diferència per demarcacions amb el mes anterior ha estat un augment del 0,2% a Barcelona, Lleida i Girona, i estabilitat a Tarragona, on no hi ha hagut variació.

La crescuda de l'IPC català s'explica per l'augment de l'1,7% dels preus d'oci i cultura respecte del juliol i, en menor mesura, per la restauració, que ha crescut un 0,5% aquest mes. Durant l'agost també han crescut un 0,2% els preus del parament de la llar.

A l'altre cantó de la balança trobem els aliments i les begudes no alcohòliques (-0,2%), els medicaments (-0,1%) i la roba i el calçat (-1,6%), mentre que les begudes alcohòliques, l'habitatge, el transport i l'ensenyament es mantenen estables.

Amb aquestes dades a la mà, els sindicats CCOO i la UGT de Catalunya han tornat a insistir en la necessitat d'augmentar el salari mínim interprofessional dels 655,20 euros mensuals actuals als 1.000, emulant així els sous d'altres països europeus, i han exigit també derogar la reforma laboral.

D'altra banda, han demanat que es posi en marxa una reforma fiscal progressiva, que s'anul·li la reforma de les pensions que desvincula la seva actualització de la variació de l'IPC al final de l'any, que s'incentivin les polítiques d'ocupació i que es creï una banca pública.

Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec consideren que les dades del mes d'agost a Catalunya demostren que s'està assolint la “normalitat”. Veuen un símbol de la recuperació de la demanda en la inflació subjacent que no inclou els preus dels productes energètics com ara el petroli ni dels aliments no elaborats, que en el conjunt de l'Estat ha crescut un 0,3% a l'agost.

Pimec espera que durant el quart quadrimestre d'aquest 2016 l'estabilitat dels preus dels carburants, ­que van facilitar l'IPC negatiu en els mesos anteriors, permeti un creixement moderat de la inflació. Tot i això, reconeixen que els preus poden mantenir-se baixos si no hi ha canvis substancials en el funcionament de l'economia.