Un mercat d'‘expulsats' que tem una bombolla

Sembla la nova joia de la corona. El lloguer, el germanet pobre del mercat immobiliari, s'ha fet gran en els últims anys impulsat per una demanda que a poc a poc ha anat quedant expulsada del mercat de compra.

Avui prop del 23% de la població viu de lloguer, però tot i així aquesta opció encara no ha aconseguit una consideració social a l'altura de la propietat.

Els experts no es posen d'acord a l'hora de valorar si aquest increment de pes és purament conjuntural. Per a alguns, el pes del lloguer es tornarà a reduir quan el mercat hipotecari es torni a obrir del tot; per a d'altres, el camí que s'ha recorregut en aquests últims anys (veníem de percentatges inferiors al 15%) no té marxa enrere.

El nombre de contractes nous de lloguer no ha parat de créixer des de l'any 2000. Segons les dades de la conselleria de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, dels poc més de 30.000 que es van registrar l'any 2000 es van passar als 141.767 del 2015.

El creixement ha estat espectacular, si bé en l'últim exercici aquest salt es va frenar i el nombre de contractes nous dipositats a la Cambra de la Propietat Urbana va caure un 5,3%.

Això va ser així en part perquè l'augment de les rendes actua de topall perquè la demanda no és capaç de seguir el ritme d'augments. I això és especialment visible a ciutats com Barcelona, on l'augment dels preus del lloguer sobrepassen el 7,5% (de mitjana) i podrien arribar a superar un increment de dos dígits aquest any. Uns ritmes que semblen més propis dels anys de boom i que provoquen que el sector estigui alerta.