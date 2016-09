La meitat de l'oferta de llits privats, en mans d'un grup

La setmana passada saltava la notícia de la compra per part del grup alemany Fresenius, a través de la companyia hospitalària Helios, del grup Quirónsalud, per 5.760 milions d'euros. Helios passa a ser així un dels grups líders europeu i, de retruc, el propietari de prop del 50% de l'oferta privada de llits a l'àrea de Barcelona, i aproximadament del 10% de la de l'Estat.

Quirónsalud és el gegant del sector a Catalunya, que es va crear el 2014 amb la fusió d'IDC (propietari de centres com la Clínica del Pilar a Barcelona, l'Hospital General de Catalunya a Sant Cugat o la Clínica del Vallès a Sabadell), i el grup Quirón, que aportava entre d'altres l'Hospital Teknon, l'Hospital Quirón i el Dexeus, a Barcelona.

En aquell moment la fusió dels dos grups, controlats per fons d'inversió i de capital de risc, va fer posar el crit al cel per la concentració que suposava en el sector.

Avui el canvi de propietat es veu amb més calma i amb un cert optimisme perquè, com explica el president d'Assistència Sanitària (propietària de l'Hospital de Barcelona), Ignasi Orce, “Fresenius és un actor estable, que ve del sector i que en principi no compra per especular sinó per consolidar el grup”.

Pel director general de la patronal del sector, ACES, Lluís Monset, la concentració que s'està produint en el sector no ha de ser forçosament negativa: “Pot ser bo per als ciutadans si es gestiona bé, perquè podrà oferir millors serveis a millor preu.”

Diferent, però, és l'anàlisi que en fa Bartolomé Martínez, conseller delegat de la Clínica Corachán de Barcelona, una de les poques que es mantenen independents: “Si la posició en la pràctica és similar a un monopoli efectiu, la capacitat de molts pacients per demanar i aconseguir un millor servei es podria veure amenaçada”.

D'altra banda, “la tecnologia mèdica és cada vegada més cara”, recorda Monset; per aquest motiu els hospitals necessiten més capital per mantenir-se competitius, i això pot ser més fàcil per als grans. Per això també entre aquests petits hi ha moviments de fusió, com la compra de la Clínica Sagrada Família de Barcelona per part del grup de diagnosi Echevarne o el pacte de la Clínica Tres Torres (controlada per Gabriel Masfurroll) per assumir la gestió de la lleidatana Clínica de Ponent.

Atreure pacients