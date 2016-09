El nombre d'accidents laborals creix un 11,7% fins al juny

L'accidentalitat laboral ha crescut en la primera meitat de l'any de l'11,7%, segons les estadístiques recollides per la Generalitat de Catalunya i facilitades ahir pel secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, que va fer notar que el repunt més important es dóna entre els accidents mortals, tot i que, molt sovint, per una suma de factors interns i externs. De fet, l'augment dels accidents mortals ha estat del 76,5%, sense tenir en compte les víctimes mortals de l'accident aeri de Germanwings el març del 2015 que viatjaven per motius laborals. Si l'any 2015 van morir 17 treballadors, aquest any la xifra puja fins a 30. Sumant les 28 víctimes del vol 9525 en la columna del 2015, les estadístiques canvien de signe i recullen un descens interanual del 33,33% en el nombre d'accidents mortals.

Dins la categoria d'accidents mortals, s'inclouen tant els que es consideren accidents traumàtics –per accident de trànsit o atropellament in itinere i els que es deriven de la mateixa activitat laboral, com ara caigudes o traumatismes– com els que es cataloguen com a no traumàtics, entre ells infarts o ictus que passen durant la jornada laboral i respecte als quals és complicat establir si el detonant és la pròpia feina o bé una patologia prèvia. En aquest sentit, els accidents traumàtics han passat de 8 (any 2015) a 11 (aquest any) i els no traumàtics, de 9 a 19.

Amb tot, l'augment absolut del nombre d'accidents, de l'11,7% es deu principalment a la pujada del nombre d'accidents lleus en un 11,74% i dels greus en un 1,58%, ja que les dues categories concentren un major nombre de casos, 44.519 pel que fa als accidents lleus i 257 als greus. Els mortals van ser 30.

El departament intensificarà el seguiment de 263 empreses, el 0,1% de les que hi ha a Catalunya, que concentren el 15% dels accidents laborals, per establir si cal buscar factors externs o bé un relaxament en la seguretat en el treball.