431 treballadors de CaixaBank s'acullen a la baixa voluntària

Un total de 431 treballadors de CaixaBank s'han acollit al pla de baixa voluntària pactat per l'entitat financera i els sindicats abans de l'estiu i que es va activar el 8 de setembre. Segons va informar ahir CaixaBank, prop d'una cinquantena d'aquests treballadors han demanat l'opció de recol·locació en altres empreses del grup.

Aquest pla de baixes voluntària estava obert per a treballadors de l'entitat a setze demarcacions de l'Estat: Madrid, Sevilla, València, Navarra, Santa Cruz de Tenerife, Huelva, Astúries, Màlaga, Guadalajara, Saragossa, Las Palmas, Burgos, Castelló, Almeria, Valladolid i Biscaia, així com a aquells treballadors que van ser desplaçats des d'aquestes demarcacions a altres zones. CaixaBank ha xifrat l'excedent de plantilla en 1.119 persones, tot i que l'entitat financera fa una valoració “molt positiva” de l'acceptació del pla de baixa voluntària i descarta l'opció d'obrir un període de pròrroga. La xifra de 431 treballadors està en línia amb les previsions fetes pels sindicats, que ja en el seu moment van indicar que no comptaven amb passar del mig miler de treballadors.