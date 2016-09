Tenir estudis superiors, el millor aval per trobar feina

Tan sols un de cada deu treballadors amb estudis superiors està en situació d'atur a Catalunya. En concret, la taxa d'ocupació entre aquests treballadors arriba al 91,4%. Així es desprèn d'un informe de l'empresa de recursos humans Randstad, on es recull la relació entre ocupats i actius a partir de les estadístiques de l'Institut d'Estadística (INE) entre el 2007 i el segon trimestre del 2016.

Segons aquest informe Catalunya és un dels territoris on disposar d'aquesta formació superior es tradueix en major percentatge d'ocupació, ja que se situa força per sobre de la mitjana estatal (88,4%). Navarra i les Balears són els territoris amb més oportunitats laborals per a aquests treballadors, amb taxes d'ocupació del 94,3% i del 93,3% respectivament.

Amb índexs entre el 90% i el 92% se situen Catalunya, Euskadi, Aragó i Madrid, i a l'altre extrem de la llista apareixen Andalusia, Canàries i Extremadura, on els percentatges no passen del 83%.

Randstad destaca la importància d'aquest factor formació comparant l'ocupabilitat d'aquests treballadors amb la d'aquells amb formació primària (65,3%), o secundària (76,3%). Això vol dir que entre els treballadors més formats i els menys formats hi ha un salt de més de vint punts en la seva ocupabilitat.

L'informe de Randstad també posa de manifest que aquests percentatges han tornat a guanyar força els darrers anys, tot i haver caigut en la primera etapa de la crisi. Així, a l'Estat el 2007 la taxa d'ocupació entre aquests treballadors arribava de mitjana al 94,9%, va caure fins a un mínim del 84,2% el 2013, i des d'aleshores ha repuntat fins a l'actual 88,4%.

L'augment d'aquests percentatges ha estat constant durant els tres darrers anys i Randstad destaca a més que s'ha intensificat en els darrers mesos. En el cas de Catalunya la variació entre el 2015 i el 2016 ha estat d'un 2,2%, el quart increment més fort i sensiblement superior a la mitjana estatal, de l'1,7%. Respecte de la dada del 2014, Catalunya acumula un augment de 2,8 punts percentuals.

Segons l'informe al tancament del segon trimestre, Catalunya tenia 1.414.400 treballadors amb formació superior treballant, és a dir, 78.400 treballadors més que el 2015. Al conjunt de l'Estat espanyol la xifra, apunta Randstad, assoleix el seu màxim històric, amb 7.696.700 ocupats, 240.000 més.