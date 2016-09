Collboni viatjarà a Londres per concretar inversions

El tinent d'alcalde d'Empresa, Cultura i Innovació de l'Ajuntament de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, viatjarà la primera setmana d'octubre a Londres per promoure Barcelona com una ciutat amb un entorn “amable, tolerant i modern”, atreure noves inversions d'empreses amb valor afegit i tecnològiques, ampliar l'activitat de les companyies que ja estan establertes a la ciutat i generar així llocs de treball de qualitat i ben remunerats. La iniciativa forma part del pla Brexit anunciat a principis d'agost, que preveu accions coordinades amb la conselleria d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de prospecció, promoció i atracció, i serveis de suport a les empreses. Aquesta missió comercial a Londres tindrà el suport de les cambres de comerç britàniques i de part d'aquestes companyies que ja tenen seu a Barcelona.

El pla es presentarà els pròxims dies i s'adreçarà especialment a les empreses globals dels països extracomunitaris, a les empreses emergents i als emprenedors tecnològics, els fons d'inversió industrials i els organismes. El consistori barceloní recorda el menor preu del cost de les oficines de la ciutat –7,35 vegades menor que el de Londres–, la bona oferta de recursos humans –amb sous molt competitius respecte als britànics–, un sector industrial “potent”, un ecosistema emprenedor propi –que està en el punt de mira del capital risc– i una alta qualitat de vida que “atreu i reté talent”, entre altres atractius. El pla també preveu buscar el suport de l'Estat, en especial pel que fa a aconseguir la seu de l'Agència Europea del Medicament i aprofitar el reconeixement internacional dels clústers farmacèutic i biomèdic de la capital catalana.

Collboni també va ressaltar com un altre factor favorable la creixent connectivitat intercontinental de Barcelona després de l'anunci de noves rutes a la costa oest dels Estats Units, i va assegurar que en les pròximes setmanes o mesos es podran donar a conèixer noves rutes, sobretot amb l'Àsia. Pel que fa als vols a destinacions europees, l'aeroport del Prat en disposa de més de 200, més que Heathrow, segons l'Ajuntament.

El tinent d'alcalde d'Empresa, Cultura i Innovació va admetre tenir una “certa obsessió” per eixugar “cert dèficit” en el nivell d'anglès i per aquest motiu va anunciar que el govern municipal està estudiant partides pressupostàries per reforçar l'anglès a les escoles, ja que és “un dels factors de desigualtat de futur”.