La guia per a cuiners d'Adrià reuneix 700 empresaris

CaixaBank i elBulliFoundation van presentar ahir a l'Auditori de Girona Mise en place. Guia per gestionar un restaurant, en un acte que va ser a càrrec de Jaume Masana, director territorial de CaixaBank a Catalunya, i de Ferran Adrià, i que va aplegar 700 emprenedors, empresaris del sector de la restauració i representants de pimes de les comarques de Girona. Mise en place és un projecte per a emprenedors i empresaris en què s'explica, pas a pas, com es posa en marxa un negoci de restauració des de la idea inicial, incloent-hi els tràmits i requisits legals, el pla de negoci, l'anàlisi de la competència, els recursos humans i el pla de màrqueting, entre altres aspectes clau per a la consecució de l'èxit empresarial. L'objectiu del manual, desenvolupat per un equip mixt de treball de CaixaBank i elBulliFoundation, és que les pimes i els emprenedors afrontin, amb les màximes garanties d'èxit, la posada en marxa d'un negoci de restauració i minimitzin el risc de la inversió realitzada. La guia recull l'experiència i els coneixements de l'equip d'elBulliFoundation i és un dels primers resultats de l'acord signat entre les dues institucions, que té en compte la creació d'equips de treball mixtos per a diferents projectes. Mise en place està disponible en dos formats, una edició impresa i una edició digital.

El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, va afirmar que “aquesta iniciativa és una mostra de la importància que el sector de la restauració té per a CaixaBank, que, a través de CaixaBank Empreses, ofereix als professionals d'aquest sector productes i serveis dissenyats per facilitar la gestió del negoci, el finançament i la protecció necessàries.