Brussel·les revoluciona el mercat laboral de l'Estat

La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que qüestiona el tracte que es dóna en el mercat laboral espanyol als contractes temporals davant els indefinits en cas d'extinció va provocar ahir una reacció d'interpretacions d'agents socials, administracions i advocacia.

“És una sentència molt rellevant, que marcarà un abans i un després, i que diu que un treballador interí ha de ser indemnitzat igual que ho seria un treballador fix quan acaba el seu contracte”, va explicar ahir l'advocat Juan Antonio Sagardoy. La legislació espanyola recull diverses indemnitzacions un cop conclou la relació laboral: 12 dies per any treballat en els contractes laborals, 20 dies per any en els indefinits amb acomiadament procedent i 33 dies en els indefinits amb acomiadament improcedent. Els interins, per la seva banda, tenen un contracte temporal que no els dóna dret a cap indemnització un cop conclou la relació laboral. També existeixen contractes de formació, sense cap mena d'indemnització un cop caduquen.

Encara que la sentència jutja el cas d'un contracte d'interinatge, el que denuncia és la dualitat que es dóna entre els contractes temporals i els fixos i, en definitiva, empeny la legislació espanyola a una harmonització contractual en el cas d'indemnització per extinció. “El fet que el treballador hagi prestat els seus serveis en virtut d'un contracte d'interinitat no pot constituir una raó objectiva que permeti justificar la negativa que el treballador tingui dret a la mencionada indemnització”, sosté la sentència, que també recull: “No podrà tractar-se els treballadors amb un contracte de duració determinada d'una manera menys favorable que els treballadors fixos comparables pel simple fet de tenir un contracte de duració determinada.” “La sentència té una gran transcendència i obligarà el Parlament espanyol a modificar l'Estatut dels Treballadors per incorporar-la”, va assenyalar ahir Guillermo García, soci laboral de Cuatrecasas, Gonçalves, Pereira.

El secretari d'estat d'Ocupació, Juan Pablo Riesgo, va indicar ahir que la sentència té efectes jurídics “essencialment” sobre els casos concrets plantejats –treballadors interins– però que el ministeri estudiarà l'impacte que pot tenir sobre la seguretat jurídica de les relacions laborals en el mercat espanyol. Riesgo, igualment, va voler subratllar que en l'acord d'investidura entre el PP i Ciutadans ja s'aborda aquest assumpte, que se soluciona amb l'establiment d'un únic contracte temporal amb condicions similars per a tothom, un fet que portaria els interins a tenir les mateixes condicions que la resta de treballadors temporals.

“Els contractes d'interinatge han d'existir, però sí que és cert que hi ha massa tipus de contractes temporals i, moltes vegades, s'utilitzen de forma fraudulenta”, va indicar ahir Àlex Santacana, del despatx Roca & Junyent.