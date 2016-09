Royal 5 tria Barcelona per a la seva seu a Europa

El fons d'inversió internacional Royal 5, integrat per quatre socis de nacionalitats diverses (l'Índia, Dubai, els EUA i Polònia), ha triat Barcelona per instal·lar la seva seu europea, i va iniciar l'activitat el maig passat, quan va invertir 400.000 euros en tres locals d'oci a la ciutat. La seu mundial es manté a Dubai i no descarta acabar traslladant la seu europea a una altra ciutat si el negoci creix, però ara per ara la voluntat és mantenir-la.

La companyia, que treballa en el sector de la restauració enfocada eminentment al turisme, ha obert tres locals a la capital catalana, The Lounge 44 (restaurant de cuina mediterrània), Tequila 44 (el segon en el sector de la cocteleria, que obrirà portes a la tarda i a la nit) i Kochi 44 (enfocat a l'esmorzar dels turistes), tots amb concepcions diferents.

El grup va facturar 50.000 euros en el primer mes d'activitat i confia arribar fins als 90.000 euros mensuals amb els tres locals, la qual cosa donaria unes vendes d'1,08 milions d'euros en el primer exercici complet, el 2017. El grup, segons va explicar ahir Nallur, té un pla d'expansió per a Europa calculat en 50 milions d'euros, dels quals entre dos i tres milions es destinarien a noves obertures en ciutats turístiques de l'Estat espanyol. Royal 5 estaria interessat a obrir nous locals a Madrid, Eivissa i la Costa del Sol, segons va explicar el director, tot i que també preveu expandir-se a Itàlia i Croàcia.

“Estem oberts a qualsevol oportunitat de negoci, eminentment enfocada avui dia a la compra de restaurants ja existents, perquè és més fàcil”, va explicar Chandramohan Nallur. “No ha estat fàcil trobar bons locals a Barcelona, però gràcies a Laborde Marcet hem trobat els llocs ideals”, va explicar. El grup té la intenció d'entrar en el món de la indústria cinematogràfica.