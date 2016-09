BPI aplana el camí a CaixaBank per controlar el 100% de l'accionariat

Tot apuntava que es guanyaria la votació, però BPI va mantenir fins ahir el suspens. Finalment, els accionistes del banc portuguès van aprovar eliminar les restriccions als drets de vot, limitat fins ara al 20%, i amb aquesta decisió aplanen el camí perquè CaixaBank adquireixi el control del 100% de l'entitat financera.

La catalana havia condicionat la seva opa (que ara passa a ser obligatòria) per la totalitat de BPI a aquest canvi. L'objectiu, incorporar el principi d'una acció, un vot, i evitar les tensions que CaixaBank (accionista majoritari) ha viscut en els darrers temps amb la segona accionista de BPI, l'empresària d'origen angolès i filla del president d'aquell país africà, Isabel dos Santos. El problema que es trobava CaixaBank és que tot i tenir més del doble de participació accionarial al banc portuguès (el 45% en front del 18,6%) el seu pes a les votacions acabava sent gairebé el mateix que el de Dos Santos. Aquest problema ja va ser el responsable que la primera opa de CaixaBank sobre BPI de fa un any acabés no prosperant.

Amb tot les relacions entre els dos socis de referència de BPI havien arribat a un punt de no retorn quan l'abril passat es va trencar l'acord in extremis que havien tancat per a la desinversió d'actius a Angola, requisit imposat pel Banc Central Europeu.

La votació d'ahir va ser el tercer intent per desbloquejar la situació, ja que l'entitat portuguesa havia acabat per ajornar la decisió en dues ocasions prèvies, el 6 de setembre i el 22 de juliol. Ahir, en canvi, els accionistes van tancar la qüestió en menys d'una hora, tal i com la pròpia BPI va informar en un comunicat al regulador dels mercats lusità. BPI també va informar que els accionistes van aprovar ahir quasi per unanimitat (amb el 94,04% i el 88,2%) dues propostes, ambdues per suprimir el blindatge. El president del consell d'administració del banc, Artur Santos Silva, es va mostrar ahir “segur” del final d'aquest assumpte del desblindatge, i va apuntar que l'opa de CaixaBank (amb un preu d'1,113 euros per acció) és la “més important”, tot i que “n'hi ha d'altres”, va destacar sense detallar-ne quines.

Amb uns actius valorats en prop de 40.600 milions d'euros a tancament del 2015, BPI és la cinquena entitat financera de Portugal. CaixaBank va entrar a BPI el 1995.