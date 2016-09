Una nova era a Gas Natural

Gas Natural Fenosa va formalitzar ahir l'inici de la seva nova etapa. La companyia va celebrar un consell d'administració extraordinari que va servir per donar entrada al seu nou soci de referència, el fons d'inversió nord-americà Global Infraestructure Partners (GIP), i per reestructurar la seva cúpula, amb l'entrada d'Isidre Fainé com a president de la nova Gas Natural a proposta de Criteria Caixa (de la qual és també president), principal accionista amb el 24,4%.

Paral·lelament Fainé va anunciar ahir la renuncia al seu càrrec de conseller a Repsol, on serà substituït per Antonio Massanell. Fainé agafa el relleu a Salvador Gabarró, que va substituir en la presidència a Antoni Brufau el 2004, quan aquest va assumir la presidència de Repsol. Tant Fainé, que és membre del consell des del maig del 2015, com Gabarró van aprofitar el consell d'ahir per lloar la trajectòria de l'altre.

El fins ahir president de Gas Natural va destacar que deixa la companyia “a mans de qui considero el millor líder possible, que té la visió i la capacitat perquè Gas Natural Fenosa afronti des d'ara nous projectes ambiciosos a tot el món”.

Per la seva banda Fainé va valorar la tasca de Gabarró, de qui va manifestar que “ha liderat una de les majors transformacions empresarials dels darrers anys, i per això ha comptat sempre amb el meu suport incondicional”. A Fainé l'acompanyaran dos vicepresidents que, com ell, tindran un càrrec no executiu. El vicepresident primer, designat per Repsol, és el seu conseller delegat, Josu Jon Imaz; i la vicepresidència segona l'ocuparà el soci fundador de GIP, William Alan Woodburn.

D'altra banda, la remodelació de la cúpula inclou també la substitució de part dels vocals a l'òrgan rector, una taula on Criteria –la societat que concentra les participacions industrials de La Caixa– manté quatre representants, i Repsol i GIP en tenen tres cadascun.

Així, els noms entrants per part de Criteria Caixa, a més del propi Fainé, són el seu vicepresident, Alejandro García-Bragado i el director general, Marcelino Armenter, que substituiran Joan Rosell (CEOE), i Heribert Padrol (Iplusf). Criteria manté, a més, com a conseller Enrique Alcántara-García.

Pel que fa als consellers dominicals designats per Repsol, a banda de la incorporació de Josu Jon Imaz a la vicepresidència, es mantenen Luis Suárez de Lezo i Miguel Martínez San Martín. En canvi, surten Demetrio Carceller (Damm) i Antoni Brufau, president de la petroliera. Repsol perd una cadira respecte de l'estructura anterior. Pel que fa al nou soci de referència, el nord-americà GIP, a banda de Woodburn a la vicepresidència segona, s'incorporen al consell de Gas Natural el vicepresident executiu d'Anfac (la patronal estatal de fabricants de cotxes), Mario Armero, i Rajaram Rao, soci del fons per al sector energètic.

Completen l'òrgan sis consellers independents: Benita María Ferrero-Waldner, Cristina Garmendia, Helena Herrero, Xabier Añoveros Trías de Bes, Francisco Belil i Ramón Adell, mentre cau Miquel Valls (Cambra). Rafael Vilaseca es manté com a conseller delegat.

Amb aquests canvis, la gasista posa fi al pacte parasocial subscrit l'any 2000 per La Caixa i Repsol i dóna entrada al seu nou soci de referència, després de la venda a GIP del 20% de Gas Natural (un 10% de Repsol i un 10% de Criteria Caixa Holding) per 3.802,6 milions d'euros.

El consell també va modificar el reglament establint una majoria reforçada per a l'aprovació de determinades matèries, bàsicament la compra i desinversió d'actius, l'aprovació del pressupost i el pla estratègic, la política de dividends o la subscripció de contractes.

Després de l'operació d'entrada de GIP, Criteria controla el 24,43 de Gas Natural i es manté com a primer accionista, i Repsol i el fons nord-americà passen a controlar-ne un altre 20%, respectivament. Sonatrach manté un 3,85% i el 31,63% restant de les accions cotitzen al mercat.