El Corte Inglés s'enlaira amb un 34% més de guanys

“Ha estat un any en què s'ha posat a prova la capacitat del grup per remuntar les conseqüències de la llarga crisi econòmica i financera”, va assegurar el president d'El Corte Inglés, Dimas Gimeno, a la junta d'accionistes celebrada ahir a Madrid. El gegant de la distribució espanyola encadena dos anys de creixement en vendes, després de tancar l'últim any fiscal –de març del 2015 a febrer del 2016– amb 15.220 milions d'euros de facturació, un 4,3% més respecte a l'exercici anterior, període en què tots els negocis del grup espanyol van evolucionar de manera positiva.

La junta va aprovar l'informe de gestió i resultats, segons el qual el benefici brut d'explotació (Ebitda) va ser del 10,4% –921,51 milions–, mentre que els fons propis es van situar en els 9.966,38 milions, un 11,4% més, i el flux de caixa (cash-flow), en 680,52 milions, és a dir, un 7,2% més. Van retallar 1.000 milions el deute net del grup per l'entrada de Primefin i queda en 3.834 milions en el tancament de l'exercici, mentre que el deute amb les entitats de crèdit s'ha reduït més de la meitat des del 2012 –ha passat dels 4.514 milions als 1.830.

El grup ha mantingut l'ocupació amb una plantilla de 91.931 treballadors, un 0,5% més que l'exercici anterior, tot i que no s'inclouen els 1.300 empleats que es van acollir al pla de baixes voluntàries per a més de 58 anys. Les inversions es van reduir un 21%, fins als 350 milions, per l'adquisició dels terrenys d'Adif al passeig de la Castellana.

El Corte Inglés Grans Magatzems, Hipercor i Viatges El Corte Inglés, que representen el 87% de l'activitat del grup, es van mantenir com a les àrees que més van aportar al benefici consolidat de la companyia. Durant la junta, Gimeno va avançar que la companyia ja no es planteja la internacionalització de la línia de grans magatzems ni tampoc, per ara, la sortida a borsa del grup, tot i que mantenen la vocació exterior de l'àrea de viatges i Sfera.