Feines més precàries

Hi ha un gran abisme entre la interpretació que diversos sectors oficials i patronals volen donar a les xifres del mercat de treball i la lectura acurada de les dades que en fan els representants sindicals. S'està creant ocupació, però no tan sols amb massa lentitud sinó d'una qualitat molt baixa i amb unes condicions precàries per als treballadors. Una prova d'aquesta evolució és el fet que, en el primer semestre d'aquest any, més d'un terç (un 36,2%) dels contractes que s'han firmat tenien una durada inferior a un mes i més de la meitat, un 55,7%, han acabat abans dels tres mesos.

Segons un estudi presentat ahir pel sindicat UGT, amb el títol Ombres de la recuperació de l'ocupació i la contractació a Catalunya, la temporalitat i la precarietat, així com la desindustrialització de facto de l'economia, estan enterbolint la presumpta represa del creixement després de la crisi.

A parer del secretari general de polítiques sectorials d'UGT, José Antonio Pasadas, que va presentar l'estudi, la contractació indefinida a Catalunya està passant a ser un model “residual”: si aquests contractes suposaven un 18% del total de la contractació durant els primers sis mesos del 2007, actualment només se'n signen un 13,2%.

Tot plegat concorda amb les últimes dades de l'informe de rotació presentat pel Departament de Treball de la Generalitat. Allà s'exposa que el 42,3% dels treballadors contractats a Catalunya han firmat com a mínim dos contractes de treball en l'últim any. El fenomen té una especial incidència en el col·lectiu de 22 a 44 anys i els universitaris de primer cicle.

Pasadas va remarcar també el fet que l'economia catalana tendeix de manera preocupant a centrar-se en el sector serveis, ja que, en els primers sis mesos de l'exercici en curs, 8 de cada 10 nous llocs de treball han anat a parar a aquest tipus d'activitats. “Aquesta terciarització –va indicar Pasadas– va en detriment de l'economia”, ja que el sector serveis també s'està associant cada cop més a la precarietat laboral.

Nova fesomia