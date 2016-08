La meitat dels immigrants que atén CCOO treballen de manera irregular

Si la població en general ho té complicat per trobar feina de qualitat, això es converteix gairebé en missió impossible per a la població immigrada.

Segons la memòria del CITE (centre d'informació per a treballadors estrangers) de CCOO, presentada ahir pel sindicat, durant els primers sis mesos de l'any es van atendre 6.422 treballadors immigrants, el 55,1% dels quals treballava de manera irregular, ja sigui perquè no disposa d'autorització o perquè tot i tenir-la no té contracte.

Aquest percentatge és lleugerament inferior al del primer semestre del 2015 (55,7%) però posa de manifest la precària situació en què es troben els immigrants que acudeixen al CITE de CCOO. El responsable de migracions del sindicat, Carles Bertran, alerta a més del cercle viciós que es genera amb aquesta situació “dificultant el procés per obtenir o renovar els papers i accedir a la regularització”.

Aquest problema s'acarnissa especialment amb les dones. Més d'un miler de les 3.711 dones immigrants que han acudit al CITE aquest primer semestre estava en situació de treball irregular, contra 616 homes sobre un total de 2.711 usuaris. Això és així perquè la majoria dels treballadors irregulars es concentren en els serveis domèstics, una activitat predominantment femenina.

Per això CCOO demana que l'Estat espanyol signi el conveni 189 de l'Organització Internacional del Treball sobre els treballadors domèstics, que va entrar en vigor el 2013 i que de moment han ratificat tan sols cinc estats de la Unió Europea (Alemanya, Itàlia, Finlàndia, Irlanda i Bèlgica).

És el moment, diu Bertran, “de dignificar aquesta activitat” que no només inclou les tasques de neteja sinó també de cura de les persones grans. “Cobreixen el que no està cobrint la llei de dependència”, destaca Bertran. Segons els càlculs de CCOO a Catalunya hi podria haver fins a 170.000 treballadores domèstiques en situació irregular.

El sindicat reclama també simplificar i flexibilitzar els procediments d'accés i manteniment de la regularitat administrativa mentre duri la crisi: “Es requereix un mínim de temps de cotització, de sis mesos a un any”, un fet que xoca amb la realitat actual de contractes temporals.