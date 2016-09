Feliç...però tocat

“Em sento feliç estant aquí una altra vegada”, declarava Leo Messi tot just després de finalitzar l'Argentina-Uruguai, jugat la matinada de dijous a divendres a l'estadi Malvinas Argentinas de Mendoza. L'astre blaugrana es retrobava amb l'albiceleste després de desdir-se de la renúncia anunciada al juny, i ho va fer per la porta gran: victòria (1-0) i gràcies al gol que va marcar poc abans d'arribar al descans (42') en una acció digna del millor futbolista del planeta. Va driblar diversos rivals a la frontal de l'àrea fins a trobar el forat i va disparar a la porteria defensada per Muslera, impotent a l'hora d'evitar que la pilota entrés després que el seu company José María Giménez desviés una mica la trajectòria quan intentava tapar el xut.

El gol va ser la millor manera de reflectir el lideratge que Messi va exercir al terreny de joc al llarg dels noranta minuts, amb detalls de crac com ara una subtil sotana a Corujo. De fet, tot hauria sortit rodó si no hagués estat per les molèsties físiques que arrossega el davanter blaugrana i que ell mateix va reconèixer al final el duel. “Em fa molt mal el pubis. Ho he comentat al doctor, però volia venir [amb la selecció] després de l'enrenou que havia creat”, va comentar, referint-se a l'anunci de deixar el combinat argentí, que va fer el 27 de juny, just després de perdre la final de la copa Amèrica del centenari.

Les molèsties han precipitat el seu retorn a Barcelona –s'espera que avui ja aterri a la capital catalana– després de confirmar-se ahir la seva baixa per al Veneçuela-Argentina de dimarts. “El capità de la selecció té un quadre de dolor inguinocrural, per la qual cosa no participarà en el pròxim compromís”, informava el breu comunicat difós ahir per l'Associació Argentina de Futbol (AFA). La nota afegia que Messi havia rebut tractament mèdic i acinètic a la zona adolorida, i que el més recomanable és que reposi. “Té una inflamació al pubis i no podem córrer riscos. Cal cuidar-lo”, assenyalava ahir el seleccionador Edgardo Bauza al canal TyC Sports després de l'entrenament matinal a les instal·lacions de l'AFA a Ezeiza. Unes declaracions que creen certa preocupació i avancen un nou examen mèdic un cop el jugador estigui a Barcelona per conèixer amb més exactitud el seu estat i determinar si podrà estar en el retorn en la lliga contra l'Alavés (10 de setembre) i en la posterior estrena en la Champions contra el Celtic tres dies després.

Comunicat mèdic previ

Les molèsties al pubis de Messi arriben precedides pel comunicat mèdic difós pel Barça dilluns, just abans que el davanter viatgés a Buenos Aires per concentrar-se amb la seva selecció i que destacava que ho feia amb molèsties a l'abductor esquerre. “Aquest informe amb el qual viatja [Messi] està consensuat entre els serveis mèdics del FC Barcelona i els de l'AFA”, especificava la nota. Posteriorment (dimarts), Bauza va revelar que el club blaugrana havia recomanat a Messi no viatjar per precaució, però el crac hi va voler anar. “Ell va dir: «No, no. Jo viatjo»”, explicava Bauza. Per contra, el Barça, mitjançant el seu director d'esports professionals, Albert Soler, va desmentir que la situació fos aquesta: “No és cert que el club no volgués que viatgés. El que sí que és cert és que la nostra obligació és avisar si un jugador està tocat i advertir-ho a la seva selecció.”

Component emocional