Messi, Iniesta i Mathieu, convocats davant l'Alavés

El porter del FC Barcelona Marc-André ter Stegen s'ha quedat fora de la convocatòria per rebre aquesta tarda (20.30 hores) l'Alavés, a causa “d'un estirament del semimembranós de la cama dreta”, segons han informat els serveis mèdics del club català. No obstant això, per a aquest partit, Luis Enrique recupera Leo Messi, Andrés Iniesta i Jérémy Mathieu, que han rebut l'alta mèdica i han entrat a la llista de convocats.

No ho ha fet, malgrat haver rebut també l'alta, André Gomes, que es queda fora per decisió tècnica, igual que Sergi Roberto. El tècnic blaugrana podria recuperar a tots dos per a l'estrena de la Lliga de Campions de dimarts que ve contra el Celtic.

Qui sí que ha entrat en la convocatòria contra el conjunt vitorià ha estat Paco Alcácer, que dijous passat va ser presentat com a nou davanter del Barcelona per a les pròximes cinc temporades i que podria tenir aquesta tarda els seus primers minuts com a blaugrana.

Així doncs, els 18 jugadors citats aquest dissabte al Camp Nou per Luis Enrique són: Cillessen, Masip, Aleix Vidal, Umtiti, Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Digne, Sergio Busquets, Iniesta, Rakitic, Arda, Denis Suárez, Rafinha, Messi, Luis Suárez, Neymar i Alcácer.