“Hem estat poc precisos i, a més, fràgils en defensa”

“Sóc el màxim responsable de tot allò dolent que li passi a l'equip”, va assegurar Luis Enrique en roda de premsa. L'entrenador asturià no va deixar lloc al dubte en admetre que la derrota contra l'Alavés havia arribat per errades pròpies. “No havíem previst la possibilitat que l'Alavés jugués amb un 4-5-1, perquè no ho havien fet mai”, va admetre l'asturià, que també va reconèixer que el seu equip no va estar gens inspirat. “En la primera part no hem estat ben situats. No hem estat precisos, no hem creat ocasions i ens ha faltat frescor”, va dir Luis Enrique, i va recalcar que, en partits com el d'ahir, al darrere t'has de fer fort: “En dies en què no estem fluids, és clau no encaixar, i nosaltres no hem estat fins en aquest aspecte. Hem estat fràgils en defensa, tot l'equip. Recordo tres xuts de l'Alavés, i ens han fet dos gols.” “S'han ajuntat dos aspectes clau: ni hem generat el que estem acostumats a generar ni en defensa no hem estat tan contundents com requeria un partit com aquest”, hi va afegir l'asturià. El preparador de Gijón no va voler treure mèrits al rival, que considera que va fer molt bona feina i que va estar, sobretot, “molt ben endreçat”.

Luis Enrique no va voler fer sang de les rotacions i va deixar entreveure que potser hi va haver massa canvis en l'onze. “Veient el resultat és molt fàcil jutjar, però hem intentat fer el millor onze possible”, va assegurar, tot afegint-hi que “alguns canvis eren obligats per l'estat físic d'algun jugador i per les circumstàncies que ens envolten”. L'asturià, però, va advertir que les rotacions no han estat una cosa aïllada i que continuaran durant tot el curs. “Tirarem la temporada endavant entre tots, amb 22 jugadors, no només amb 11, 12, 13 o 14”, va afirmar.

La derrota servirà, segons Luis Enrique, perquè molta gent “de fora” sigui conscient de la dificultat que té tot el que ha aconseguit el Barça en les últimes temporades. “El que hem guanyat no és una llosa, és una gran fita. Els professionals ho valorem molt perquè sabem com costa guanyar, però continua sent difícil. Nosaltres aspirem a tot, ho diem obertament, volem ser favorits en totes les competicions, però la realitat és que costa molt”, va concloure el tècnic.