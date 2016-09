Els excessos es paguen cars

Els dos gols de l'Alavés van arribar precedits de dues badades

Cop dur el que va rebre ahir el Barça al Camp Nou. La visita de l'Alavés, un dels tres equips ascendits, es presentava com una oportunitat idònia per donar descans a algunes de les peces clau, sumar un altre triomf i allargar el gran inici de temporada. Però es va convertir en un tot un malson, ja que van ser els vitorians els que es van endur els tres punts. L'aturada pels partits de seleccions no prova als blaugrana i, tot i que no sigui excusa, es va tornar a confirmar ahir. El conjunt de Luis Enrique, que va fer molts canvis, potser massa, va regalar la primera part, es va confiar en excés i ho va pagar molt car, ja que quan va voler reaccionar –amb el trident al camp– ja no hi va ser a temps. Una derrota de les que no es poden concedir i que deixa el Madrid líder en solitari, amb tres punts més.

Es preveien moltes novetats en l'onze, i més després que ni Piqué ni Sergi Roberto –a banda d'André Gomes–, no entressin en la convocatòria per decisió tècnica. I així va ser. Finalment, dels integrants del trident, només Neymar, que s'estrenava aquesta temporada amb el Barça, va ser titular. Arda Turan i Paco Alcácer –com Cillessen, va tenir ahir un debut amarg de blaugrana–, van ser els seus companys en atac. Al darrere també hi havia presències destacades, com la de Mathieu, que, ja recuperat de la seva lesió, va formar parella amb Mascherano a l'eix de la defensa. Igual que el francès, primera titularitat també en la lliga del curs per a Aleix Vidal, que si juga com ahir, no en tindrà gaires més. L'altre lateral el va ocupar Digne. Un onze revolucionari, ja que respecte al de gala, només hi havia Mascherano, Busquets, Rakitic i Neymar. En total, set canvis respecte a l'alineació de l'últim partit, a San Mamés.

Sense Messi ni Suárez, Neymar va intentar assumir galons de bon començament, però sense gaire èxit. Envoltat de nouvinguts, li va costar associar-s'hi i entendre-s'hi, i gairebé tots els intents de superar la poblada defensa rival van quedar en no res. L'Alavés ja havia deixat clares les seves intencions des del primer minut. Tancar-se al seu camp i deixar pocs espais per intentar sorprendre només quan ho veia molt clar. Si els de Pellegrino tenien dubtes, pilotada amunt i tornar a començar. I d'aquesta manera va dificultar, i de quina manera, el joc dels blaugrana, espessos en tot moment. De fet, el primer xut entre els pals va ser del conjunt basc. El Barça combinava massa per dins, gairebé no obria la pilota a les bandes i, quan ho feia, era tot massa previsible. Fruit d'això, gairebé no hi va haver accions de perill en els primers vint minuts. Les més clares, gairebé sense voler-ho, les va tenir Aleix Vidal, però ni aquí va estar encertat. Primer Theo va refusar el seu xut a passada d'Arda i, superada la primera mitja hora, en una falta assajada en què el de Puigpelat va reaccionar tard i va veure com Pacheco desviava a córner la seva rematada a trencar. Molt poc bagatge ofensiu dels de Luis Enrique, que veien com passaven els minuts sense poder imposar la seva teòrica superioritat. I la cosa, que no feia gaire bona pinta, va empitjorar quan cinc minuts abans del descans l'Alavés es va avançar. Denis Suárez no va estar atent en un servei de banda, Kiko Femenía va centrar des de la dreta amb molta facilitat i Deyverson, incorporant-se amb potència des del darrere, es va anticipar als centrals i només va haver de posar el peu per rematar tal com venia i batre Cillessen, que poca cosa va poder fer per evitar el gol. Només quan es va veure per sota, el Barça va semblar que feia un pas endavant de debò. I hauria pogut empatar abans de la mitja part, però Neymar va rematar de cap desviat una passada de Mascherano en una posició molt bona. Minuts després, era Rakitic el que xutava als núvols dins de l'àrea, en una de les poques accions combinatives dels blaugrana en els 45 primers minuts.

Calia millorar, i molt, en la segona part si el Barça no es volia deixar els primers punts del campionat. I va reaccionar, encara que al final resultés inútil. En el primer minut del segon temps va arribar l'empat, gràcies a un excel·lent cop de cap de Mathieu en un servei de córner de Neymar. El joc dels blaugrana, ja més intensos i amb molta més convicció, no tenia res a veure amb el que s'havia vist fins aleshores. En cinc minuts s'havia fet més que en tota la primera part. I Mathieu s'hauria pogut convertir en l'heroi de la nit, però, incomprensiblement, en un altre servei de córner, i a l'àrea petita, va fallar el que semblava impossible de fallar. El Barça havia perdonat i ho va pagar. Amb l'entrada de Messi mitja hora abans del final del matx, i d'Iniesta poc després, semblava que n'hi hauria prou per acabar de fer la feina, perquè el Barça ja feia estona que s'havia posat les piles i que assetjava amb insistència l'àrea rival, però ningú comptava que l'Alavés tornaria a colpejar. Ho va fer Ibai, aprofitant la falta de contundència primer de Mascherano i després d'Aleix Vidal, que el va deixar passar. Es va plantar davant de Cillessen i el va superar amb un xut creuat. Ara sí, el gol va ser tota una galleda d'aigua freda per als de Luis Enrique, que va tornar a buscar solucions a la banqueta i va donar entrada a Luis Suárez al desaparegut Paco Alcácer. Amb l'Alavés cada cop més tancat i el cop dur que havia representat l'1-2, el Barça ho va continuar buscant, però ja sense l'empenta de després de la represa. A falta de joc, va recórrer a la rauxa i l'orgull, però cap dels tres cracs que van entrar de refresc van estar tampoc del tot fins i, tot i que ningú va abaixar els braços, l'Alavés veia el botí cada cop més a prop. Messi, en el temps afegit, va tenir l'empat a les seves botes, però va rematar desviat i els tres punts van volar del Camp Nou. Que no es trobin a faltar.

ALAVÉS: Pacheco, Femenía (Vigaray 74'), Laguardia, Alexis, Raúl García, Theo, M. Llorente, Diego Torres, Edgar Méndez (Espinoza 70'), Ibai (Camarasa 79') i Deyverson.

BARÇA: Cillessen, Aleix Vidal, Mascherano, Mathieu, Digne, Busquets, Rakitic, Denis (Messi 60'), Arda Turan (Iniesta 64'), Paco Alcácer (Luis Suárez 66') i Neymar.