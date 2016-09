Un mal dia

“Hem estat poc precisos i, a més, fràgils en defensa.” Així va resumir Luis Enrique el perquè de la inesperada derrota de dissabte contra l'Alavés. En la mateixa línia es manifestava Andrés Iniesta, que també reconeixia el mal dia de l'equip: “Ens ha costat elaborar el joc i arribar a dalt amb més qualitat, i no hem sabut capgirar el resultat. S'ha d'intentar corregir i seguir. No hem sabut trobar el nostre joc, i només ens queda felicitar l'Alavés, que ha fet una gran feina. No hem fet les coses bé.” I és que, tal com expliquen el tècnic i el capità, el Barça no va estar bé. Al darrere, la debilitat i les concessions van ser la nota predominant. L'Alavés només va fer quatre rematades entre els tres pals, i la meitat van acabar en gol. Les dues dianes, a més, van arribar precedides d'errors més que evitables. En la primera, Denis es va deixar superar a la banda per Kiko Femenía amb massa facilitat; i en la segona, el mateix li va passar a Aleix Vidal dins l'àrea després del mal refús de Mascherano, cosa que va deixar Ibai sol davant Cillessen. Poca contundència, en definitiva, on no es poden donar facilitats. En atac, a més, i excepte en els primers minuts després de la represa, que va ser l'únic moment en què la remuntada semblava possible, el bagatge va ser per oblidar, ja que els blaugrana només van rematar entre els pals tres vegades en tot el partit. Els registres pel que fa a pilotes perdudes (un total de 40, rècord dels cinc partits disputats aquesta temporada i gairebé el doble que el dia del Betis), no fa altra cosa que confirmar la imprecisió que va tenir el conjunt de Luis Enrique contra l'Alavés. “Quan no tens el dia, et falta de tot”, assegurava també al final del partit un dels pocs jugadors que formen part de l'onze de gala que va jugar des de l'inici, Sergio Busquets, que com els seus companys tampoc va voler excusar la desfeta ni en els nombrosos canvis ni en el calendari, tot i que el virus FIFA va tornar a atacar els interessos blaugrana.

Els problemes estan detectats i l'objectiu serà evitar-los demà en l'estrena en la Champions, en què, al contrari del que passa en el campionat de lliga, gairebé no hi ha marge d'error. Amb aquesta consigna es va entrenar ahir la plantilla. Abans de la sessió d'entrenament a la ciutat esportiva, però, hi va haver una reunió entre el cos tècnic i els jugadors, en què es va fer autocrítica i es van repassar els errors comesos que van portar a la pèrdua dels tres punts, els primers que s'escapen aquesta temporada. Una situació en certa manera lògica tenint en compte que ningú comptava amb una ensopegada al Camp Nou –i menys contra un rival com l'Alavés, acabat d'ascendir–, però que tampoc ha estat habitual després d'altres derrotes. De totes maneres, el missatge va ser en to positiu i els errors es van analitzar més de manera col·lectiva que no pas individual. Toca girar full i, afortunadament, no hi ha gaire temps per a lamentacions, ja que demà toca enfrontar-se amb el Celtic, que, al contrari del Barça, visitarà el Camp Nou en un gran moment anímic, després de golejar el Rangers (5-1) en l'Old Firm, que no es disputava des de feia quatre anys.