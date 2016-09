Tornen les estrelles

Si és dimarts i a tres quarts de nou del vespre la inconfusible adaptació de l'himne de Händel ressona amb força al Camp Nou, i mentrestant un bon grapat de voluntaris oneja al mig del camp una gegantina lona amb la pilota de les estrelles, vol dir que la lliga de campions ja és aquí. Perquè aquest vespre s'enceta una nova edició de la màxima competició continental de clubs, una Champions League en què el Barça torna a ser un dels grans favorits, i amb l'espina de la desfeta de la temporada passada en els quarts de final, contra l'Atlético de Madrid, encara ben clavada al cor de tot el barcelonisme. “Tornarem a vèncer”, va proclamar l'afició amb una pancarta en el primer partit després d'aquella eliminació, contra el València, una reconquesta que ha de començar aquesta nit, en què el Barça espera recuperar contra el Celtic de Glasgow les bones sensacions dels primers partits de la temporada, després de la inesperada i dolorosa derrota de dissabte contra l'Alavés.

Un dels motius de la desfeta contra el glorioso va ser el cúmul de rotacions que es va veure obligat a fer Luis Enrique, pels efectes del virus FIFA i d'un calendari que ara s'atapeeix, uns descansos planificats, precisament, per poder posar aquesta nit tota la carn a la graella, en el debut d'una competició en què qualsevol errada pot complicar la classificació per als vuitens de final o, com a mínim, la primera posició del grup. Per això, avui no només tornarà a rodar per la gespa del Camp Nou la pilota de les estrelles habitual de la Champions, sinó que també serà moguda per a totes les grans figures del Barça, ja que s'espera que Luis Enrique alinei el teòric equip de gala, amb el retorn a l'onze inicial de Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Iniesta, Messi i Luis Suárez, tots ells suplents en l'enfrontament contra l'Alavés. De fet, durant la jornada d'ahir fins i tot va guanyar pes l'opció que també sigui titular Marc-André ter Stegen, després que el porter alemany, teòricament de baixa fins a la setmana que ve per una lesió muscular, s'entrenés amb els seus companys amb normalitat.

Estan més que avisats