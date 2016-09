Diverses entitats repartiran 30.000 estelades al Camp Nou

Les estelades tornaran a onejar al Camp Nou en un partit de la Lliga de Campioins. L' Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural , la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes i el col·lectiu de juristes Drets repartiran 30.000 banderes entre els aficionats que acudeixin a la cita de demà dimarts entre el Barça i el Celtic de Glasgow a l'estadi barceloní.

Les entitats fan una crida als seguidors perquè omplin la graderia amb els colors de la bandera independentista coincidint amb la sortida dels jugadors al terreny de joc i al minut 17 i 14 segons de la primera i segona part del joc, respectivament. Desenes de voluntaris repartiran les banderes als voltants del Camp Nou abans del partit i les entitats també animen els seguidors a portar-ne de casa perquè no en faltin.

Els impulsors de l'acció expliquen que l'objectiu és “defensar la llibertat d'expressió dels catalans i els seus símbols”, entre els quals l'estelada, una bandera –recorden– que “cap llei prohibeix”.

En la darrera final de la Copa del Rei a Madrid entre el Barça i el Sevilla, la delegada del govern espanyol a Madrid, Concepció Dancausa, va dictar una resolució amb la qual pretenia prohibir l'entrada de banderes estelades al camp. En aquella ocasió la Justícia espanyola va acceptar les mesures cautelars que reclamava l'entitat Drets per suspendre la prohibició, i finalment els aficionats del Barça “van poder exhibir els seus símbols amb normalitat i emparats per la legalitat dels tribunals”.

És per aquest motiu que les entitats encara troben més “incomprensible” l'actitud de la UEFA “davant un símbol totalment legal a l'Estat espanyol”.

Els convocants de l'acció subratllen que els seguidors del Barça han lluït “des de sempre” i “amb normalitat” banderes estelades tant als partits al Camp Nou com a les grans finals europees. No obstant això, la UEFA va sancionar el Barça amb 30.000 euros per l'exhibició d'estelades a la final de Berlín del 2015.

És més, malgrat els recursos presentats pel Barça i el diàleg obert entre club i la UEFA, al final de la temporada l'associació de les federacions europees va sancionar el Barça amb 150.000 euros per l'exhibició d'estelades al Camp Nou als partits de Champions. Aquesta sanció que ha estat recorreguda davant els tribunals per Drets.

L'ANC, Òmnium, la Plataforma Pro Seleccions i Drets avancen que continuaran coordinant-se per fer front a aquesta situació, tant des de l'àmbit de la mobilització com des de l'àmbit jurídic.