Golejada històrica del Barça al Celtic en el debut de Champions (7-0)

El FC Barcelona ha estrenat la temporada a la Lliga de Campions amb una victòria per 7-0 davant el Celtic FC de Glasgow aquest dimarts a la nit al Camp Nou.

El davanter blaugrana Leo Messi ha avançat l'equip amfitrió amb un gol matiner al minut 3 del partit, gràcies a una passada de Neymar. L'argentí i el brasiler han tornat a formar tàndem per marcar el segon gol blaugrana al minut 27 del partit. Tots dos jugadors s'han anat passant la pilot fins arribar davant la porteria de De Vries, on Messi ha culminat la jugada.

Tres minuts abans, el porter Ter Stegen ha evitat l'empat en aturar un xut de penal de Dembele.

Els blaugrana han marxat al descans amb el 2-0 al sarró. En la represa Iniesta ha substituït Rakitic a l'onze blaugrana; els escocesos no han fet cap canvi.

La segona part ha començat igual que la primera. Quan passaven tres minuts el brasiler Neymar ha xutat amb encert amb la dreta una falta directa i ha fet el 3-0.

Deu minuts més tard ha estat Iniesta el qui rematat un passi de Neymar per marcar el 4-0. I quan encara s'escoltaven les ovacions Messi hi ha tornat. L'argentí ha culminat una jugada de Luis Suárez per marcar el 5-0.

El jugador uruguaià ha estat el protagonista del sisè gol blaugrana. Suárez, d'esquena a la porteria, ha controlat una pilota amb el pit i ha fet el 6-0 al minut 75. El davanter no s'ha conformat i abans d'acabar el partit ha aconseguit el doblet, al minut 87.

Pluja de gols i estelades