El trident juga amb el Celtic

La d'ahir és

la golejada més gran del Barça

en la Champions

El Barça va girar full ahir a la inesperada desfeta contra l'Alavés en la lliga golejant el Celtic de Glasgow en l'estrena continental de l'equip de Luis Enrique aquesta temporada. El partit del conjunt blaugrana va ser magnífic, liderat per un Messi ja sense molèsties que va convertir els escocesos en una joguina a les seves mans i que va aconseguir el seu primer hat-trick del curs amb una gran actuació individual i coral en què també va destacar un Neymar que no es va assemblar gens al de dissabte i que va acabar el partit amb un gol i quatre assistències. El tècnic del Barça va alinear els quatre defenses que més en forma estan ara per ara, amb el retorn de Ter Stegen a la porteria. Mascherano, després del seu mal partit contra l'Alavés, es va quedar a la banqueta, i Aleix Vidal i Mathieu, a la graderia. Luis Enrique havia reconegut dissabte que el seu equip no havia estat bé en tasques defensives i no va voler cap més ensurt en una competició curta i en què no es poden cometre errades. Per aquest motiu, tampoc va voler fer experiments a la davantera i va fer sortir d'inici els tres membres del trident per primera vegada aquesta temporada. I quan ells juguen és molt difícil que el Barça no guanyi. Sobretot si Messi està al nivell que havia mostrat abans de l'aturada de seleccions i que ahir va recuperar. Exhibició de l'argentí contra un Celtic que va defensar durant gairebé tot el partit amb nou homes prop de la seva àrea, però molt pitjor del que ho havia fet l'Alavés dissabte passat. Exhibició de Messi, ben secundat per un gran Neymar. Només tres minuts van trigar tots dos a fabricar el primer gol del partit. Tres minuts va tardar Messi a fer saltar pels aires el plantejament del Celtic de Brendan Rodgers, un equip amb nom i història, però que està molt allunyat del que va ser. Tres minuts i Messi s'estrenava com a golejador en aquesta Champions després de combinar amb Neymar en una jugada de córner que va semblar assajada.

Amb el camí de la victòria obert molt aviat, el partit, especialment en la segona part, es va convertir en una tortura per als jugadors escocesos, que no eren capaços de sortir del seu camp, pressionats pels davanters blaugrana i per uns incansables Rakitic i André Gomes. El portuguès va ser ahir un dels interiors escollits i va completar una notable actuació, jugant fin si tot l'última mitja hora de mig centre, quan Luis Enrique, amb tot sentenciat, va donar descans a Sergio Busquets, el jugador que no té recanvi. Els escocesos només van trepitjar l'àrea blaugrana amb perill en el minut 23. Dembélé va arribar amb massa facilitat fins a Ter Stegen, que li va fer penal. L'alemany tornava a la titularitat després d'haver estat absent per lesió dissabte. Tenia una bona ocasió per tornar a demostrar que ha de ser el porter titular del Barça durant molts anys i que el club no s'ha equivocat apostant per ell i facilitant l'adéu de Bravo. Ter Stegen va respondre a la confiança aturant el xut de Dembélé. Tercer penal dels quatre que li han llançat en la Champions amb el Barça que atura l'alemany.

El Celtic havia tingut una immillorable oportunitat d'empatar el partit i no l'havia aprofitat. Un cop massa dur per a uns jugadors que estaven patint i que sabien quina tortura els esperava fins al final. Sobretot quan quatre minuts després Messi va marcar el que serà un dels gols de la Champions. No per l'execució, sinó per l'extraordinària jugada de combinació de l'equip, amb l'argentí i Neymar buscant forats i passades entre un bosc de cames escoceses, allò que pocs jugadors poden veure.

El Barça encara va tenir un parell més d'ocasions en la primera part, però no va ser fins a la segona quan va concretar la golejada. Molt aviat Neymar va marcar el seu primer gol del curs. El brasiler, segons va anunciar ell mateix, s'estrenarà avui com a cantant, una d'aquelles coses que no agraden a l'afició blaugrana quan les coses no van bé, com dissabte, però que gaudiran amb Neymar després del gran partit que va fer ahir el brasiler. El tercer va arribar amb una falta comesa sobre Messi que l'argentí va cedir al brasiler perquè aquest la col·loqués a prop de l'escaire de De Vries. El primer partit de la lligueta estava sentenciat, però els jugadors del Barça en volien més. Volien oblidar la derrota de dissabte de la millor de les maneres, amb espectacle i gols. I un dels poc habituals pel que fa a marcar es va sumar a la festa golejadora. Iniesta havia sortit després del descans per un Rakitic que havia vist una targeta groga i va fer un altre dels gols que serà recordat d'aquesta Champions. El capità va engaltar una excel·lent pilota que Neymar li havia posat des de l'esquerra per deixar De Vries amb un pam de nassos. I el Celtic encara no s'havia recuperat del cop quan De Vries va tornar a recollir la pilota de la seva porteria per cinquena vegada. Va marcar Iniesta en el 14 de la segona i un minut després ho va tornar a fer Messi després d'un contraatac que ell havia començat i en què havia combinat amb Suárez.

El Barça posava les coses a lloc després de l'accident de dissabte i deixava clar que és un dels principals favorits a estar en la final de Cardiff, però encara faltava que marqués el seu gol el tercer membre del trident. I quan els de dalt es proposen una cosa, quasi sempre l'aconsegueixen. De fet, Suárez va tenir temps de celebrar dos gols en els minuts finals. Els seus amics li van servir una pilota cada un perquè també marxés content. La de Neymar la va convertir en gol amb una rematada acrobàtica, a la mitja volta. La centrada de Messi, la va introduir a la porteria del Celtic desviant suaument la pilota. Dos gols de l'uruguaià i set del Barça que certifiquen la golejada blaugrana més gran en la Champions i que deixen ben clar que aquesta temporada aspira a tot.

CELTIC: De Vries; Roberts (Armstrong, 67'), Lustig, Kolo Touré, Sviatchenko (O'Connell, 67'), Tierney; Bitton (Mc Gregor, 76'), Gamboa, Brown, Sinclair; Dembélé.

BARÇA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets (Rafinha, 61'), Rakitic (Iniesta, 46'), André Gomes; Messi, Suárez i

Neymar.