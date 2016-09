La UEFA obre expedient, però encara no cobrarà

La política de la UEFA pel que fa a l'exhibició d'estelades no ha canviat gens ni mica i ja ha decidit obrir expedient per l'episodi que es va viure dimarts al Camp Nou en el partit contra el Celtic de Glasgow. Ara bé, no podrà aplicar la sanció econòmica fins que el Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS) no es pronunciï sobre l'absolució de l'estelada i per a això encara no hi ha cap data fixada. El club blaugrana va decidir pagar la primera multa de 30.000 euros per la final de Berlín i obrir el camí diplomàtic, que no va fructificar perquè va tornar a ser sancionat. Ara mateix té pendent una altra sanció de 40.000 euros pel duel al Camp Nou contra el Bayer Leverkusen i tot l'expedient de la temporada passada per 150.000 euros.

Dimarts, als voltants del Camp Nou, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes i Drets van distribuir 30.000 estelades en defensa de la llibertat d'expressió. Els presidents de les quatre entitats van seguir el partit des de la llotja. Arnau Miró, de la Plataforma Pro Seleccions, en declaracions a aquest diari, es va mostrar molt satisfet de l'èxit que havia tingut l'acció. “Estem molt contents de com va sortir, malgrat el poc temps de què vam disposar.” Es van distribuir 30.000 estelades gràcies a 150 voluntaris organitzats en 8 grups. “Les existències es van esgotar i són comptats els casos de gent que no la va voler. Els d'aquí i els estrangers”, va destacar. “Veient el que va passar al camp, fem una valoració cent per cent positiva.” Miró també va afegir que en cap moment van demanar xiular l'himne de la Champions i que és l'afició del Barça la que actua lliurement d'aquesta manera per protestar per unes sancions que consideren totalment injustes i injustificades.

Hi ha altres instàncies judicials a què s'està recorrent contra la prohibició d'exhibir l'estelada a recintes esportius. Al Tribunal Superior de Justícia de Madrid, arran de l'intent de la delegada del govern a Madrid, Concepción Dancausa, de prohibir l'entrada d'estelades a la final de la copa del Rei al Calderón –el magistrat Jesús Torres Martínez va aixecar la prohibició després del recurs presentat per Drets–. I també als jutjat número 10 de Barcelona de part de les entitats sobiranistes pel que fa a les diverses sancions de la UEFA.