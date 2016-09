Serà el que el 10 vulgui

Trontollava el barcelonisme aquest dimarts 13, després de disgust de dissabte, el dia en què l'Alavés va destapar, inesperadament, les vergonyes de l'equip de Luis Enrique, quan Leo Messi va irrompre en tota la seva dimensió per deixar tothom tranquil. Perquè quan l'argentí es mostra en plenitud no hi ha res que se li pugui comparar, ni ningú que sigui capaç d'aturar-lo. El Celtic es va creuar en el seu camí en el moment menys oportú i en va pagar les conseqüències: tres gols, una assistència i una exhibició de joc total que va moure els seus companys cap a una golejada històrica. Messi i companyia van respondre a la bufetada rebuda tres dies abans abusant de l'equip de Glasgow, en una altra nit en què, per si hi havia algun dubte, va quedar més que demostrat qui és el millor futbolista de tots els temps. Fora dubtes, començant pel del seu estat físic. Les molèsties al pubis, si encara existeixen, es van quedar en no res. Si Messi s'il·lumina, peti qui peti, a la gespa es fa la seva voluntat.

“Té llibertat total per jugar en qualsevol posició, coartar Messi seria lleig i poc intel·ligent”, reconeixia a la sala de premsa de l'estadi, després del partit, el seu entrenador. Rendit, de nou, al 10 blaugrana, Luis Enrique no va reprimir els elogis: “És qui millor interpreta, calcula la velocitat a què corre en funció de qui té al davant i dels espais que hi ha al camp. Dóna lliçons del que ha de ser un futbolista. Per això és el millor jugador de tots els temps, per la seva visió futbolística.” Si el tècnic asturià va destacar la capacitat de Messi per veure allà on els altres no poden, Ivan Rakitic va subratllar la seva actitud entregada i solidària. “Si ell corre un metre més del que li toca, imagina't el que hem de córrer els altres”, explicava el croat a la zona mixta, amb un somriure als llavis. “Només el podem gaudir, ajudar-lo, buscar-lo en la situació perfecta i, quan té dies com aquest, aprofitar-lo”, afegia.

També els va tocar parlar del seu distingit company, després de l'exhibició que va protagonitzar contra el Celtic, a Jordi Alba i a Samuel Umtiti. El central francès, encara en fase d'aclimatació a Barcelona i al Barça, no va dissimular la seva sorpresa pel que suposa compartir vestidor amb el millor futbolista del món. “En els entrenaments fa coses excepcionals. En els partits... ja ho heu vist”, va dir. Per la seva banda, Jordi Alba va posar de relleu el mèrit que suposa que Messi mantingui el seu regnat des de fa molt de temps: “Fa deu o dotze anys que juga a un grandíssim nivell. I sempre ha estat el mateix: vol la pilota, et fa jugar, fa gols. És un futbolista 10, el millor del món. Ens ho fa tot més fàcil.”

