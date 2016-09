“Sóc del Barça, per això em vaig quedar”

Es va fer esperar més d'una hora, encenent els ànims dels mitjans citats ahir al migdia a l'auditori 1899 amb motiu de la presentació del nou acord amb Gillette com a patrocinador d'àmbit global del FC Barcelona, però finalment Neymar va sortir a l'escenari com a gran atracció de l'acte. “Estava fent tractament”, es va disculpar per la falta de puntualitat el crac brasiler, que dimecres passat, contra el Celtic, va rebre més d'una puntada. Es tractava de la seva primera compareixença després de les vacances i, per tant, hi havia diversos punts d'interès relacionats amb el jugador per tractar, començant per la seva renovació –fins al 2021– anunciada l'1 de juliol, després d'una negociació que va crear neguit sobre la seva continuïtat com a blaugrana. En aquest aspecte, Neymar va reconèixer que durant aquelles setmanes va mantenir “converses amb diversos equips”, que li van traslladar ofertes per deixar el club blaugrana, però que va escollir quedar-se a Barcelona. “És on em sento com a casa i sóc feliç aquí amb els companys. Sóc del Barça i per això em vaig quedar”, va explicar.

Una de les ofertes més temptadores i que més va transcendir va provenir del PSG. Segons unes declaracions de Walter Ribeiro –representant del davanter– a la cadena ESPN Brasil, el president del club parisenc, Nasser al-Khelaifi, li oferia 40 milions d'euros anuals, a banda de pagar els 190 de la seva anterior clàusula –ara és de 250– per rescindir la vinculació amb el Barça. “No ho puc confirmar, perquè no m'agrada parlar de xifres” va respondre Neymar en relació amb aquest afer, i va preferir reiterar el seu compromís amb el club blaugrana, a banda de dir que desitja “disfrutar més de la ciutat i dins del camp.”

El crac brasiler, que enguany afronta la seva quarta temporada al Barça, va assegurar que no es veu fora del club català: “És una cosa que ara no m'imagino perquè aquí em sento com a casa i sóc feliç. Em sento una peça important de l'equip i espero que amb el meu joc pugui ajudar cada vegada més.” En aquest sentit, va pronosticar “una gran temporada”. “No només per a mi, sinó per a tot el conjunt”, va voler generalitzar. De moment, va indicar que ha arrencat la campanya amb bones sensacions, impulsades pel fet d'haver-se penjat la medalla d'or el mes passat amb la selecció olímpica del Brasil. Un èxit que confia que s'incrementi al llarg del curs: “Treballem per a això i per disfrutar tots dins del camp, que és el més important”, va destacar.

La gran nòmina de jugadors que presenta la plantilla blaugrana avala els bons presagis del davanter brasiler. A més, va destacar que “quan tens el millor del món, l'equip també és el millor”, referint-se sense haver de citar-lo a Leo Messi. En la llista de prioritats, la Champions torna a ocupar una posició cabdal. “L'any passat no vam poder guanyar la Champions, però va ser una gran temporada, ja que vam aconseguir altres èxits”, va assenyalar en referència al doblet de lliga i copa. “Ara cal pensar de nou en els nostres objectius. Serà una gran temporada per a nosaltres. Segur que assolim molts títols”, va afirmar.

També confia combinar els èxits amb el Barça amb els de la selecció brasilera. En aquest context, no creu que la canarinha passi una crisi, a pesar de les últimes decepcions: “No vam poder guanyar l'última copa del món i per això hi ha més pressió, però el Brasil té un gran equip i amb el nou seleccionador [Tite] segur que assolirem bons resultats en els propers campionats.”

Aspectes més personals