Leganés, arriba el monstre!

Rotar o no rotar? Aquest és el gran dilema shakespearià de Luis Enrique per al partit d'avui al migdia del Barça a l'estadi municipal de Butarque (13.00 h). Fins i tot Hamlet ho tenia més clar en el seu soliloqui. La pregunta pot semblar banal, però la decisió no és senzilla. El calendari convida a fer-ho, la patacada de fa una setmana al Camp Nou, per contra, serveix d'avís a navegants. En condicions normals, la visita al feu d'un dels nouvinguts a la categoria seria una bona oportunitat per donar descans als més habituals, i més si en l'horitzó immediat es visualitzen ja a aquestes alçades de la pel·lícula partits d'altíssima exigència com el de dimecres contra l'Atlético i el de la setmana següent a Mönchengladbach, amb la visita a El Molinón entremig. Però alerta amb pecar d'excessos.

L'equip, a diferència del que és habitual, va exercitar-se ahir a la tarda i a un quart de vuit del vespre va agafar un vol xàrter en direcció a Madrid. L'expedició ha passat la nit a l'hotel Eurostars Tower, al Paseo de la Castellana, i avui al matí caldrà habituar el cos nutricionalment per afrontar un partit de màxima intensitat en un horari tan inusual com la una del migdia. Horari poc habitual, canvi de rutines.

En clau d'alineació, la imprevista relliscada del dissabte passat al Camp Nou de la versió B del Barça contra l'Alavés de Pellegrino està molt present encara en la memòria barcelonista, i qui sap si podria fer replantejar els plans que tenia previstos inicialment Luis Enrique per aquest partit contra el Leganés, per més que l'asturià formi part d'aquell tipus d'entrenadors disposats a morir amb les seves idees. La versió A, la que va enamorar dimarts contra el Celtic, possiblement tingui continuïtat dimecres contra l'Atlético, amb algun petit retoc, però l'onze d'avui planteja més incògnites. La cita contra l'equip del Cholo Simeone segur que condiciona, això sí, l'alineació d'avui. D'entrada, Sergio Busquets s'ha quedat a Barcelona. Al marge del de Badia, tampoc han viatjat Lucas Digne, Aleix Vidal ni Jordi Masip. El descans concedit a Sergio obre el ventall d'opcions a la possibilitat de quatre. Rakitic, André Gomes, que ja va jugar mitja hora contra el Celtic en aquesta posició, i Mascherano. Tres noms per a un lloc. Tot i que l'argentí ocuparia ara mateix el primer lloc a la graella. A la porteria, continuïtat per a Ter Stegen, al darrere repetiran Sergi Roberto, Piqué, Umtiti i Jordi Alba, i a dalt, dilema per a Luis Enrique. Trident o no trident? Messi i Luis Suárez jugaran segur d'inici, però Neymar podria cedir pas a Arda Turan. El brasiler, que va fer un partidàs en l'estrena de l'equip a la Champions, ha jugat de titular els dos partits d'ençà que va tornar del seu país i podria descansar amb vista al partit contra l'Atlético. Al mig, al marge del pivot, caldrà veure qui acompanya els interiors, on Iniesta podria aparèixer en l'onze d'inici per l'esquerra. I a la dreta, dos noms: André Gomes o Rakitic, un altre dels que podria tenir descans pensant en dimecres.

Contra el Barça caldrà veure si Garitano aposta a la rereguarda per la línia de cinc utilitzada en els dos partits jugats, lluny de Butarque, contra el Celta i l'Sporting, o si bé juga amb línia de quatre, com va fer contra l'Atlético en la jornada 2. 5-3-2 o 4-2-3-1? De la línia defensiva, arriba des de Madrid que podria caure el capità Mantovani. En punta d'atac, Miguel Ángel Guerrero ha jugat d'inici els tres partits anteriors, però Mamadou Koné truca a la porta i qui sap si podria tenir l'alternativa. En tot cas, el Barça farà bé de no refiar-se d'aquest Leganés. I si no, que ho preguntin a Vigo. En el debut a la categoria l'equip pepinero va ser capaç d'endur-se els tres punts de Balaídos i en la jornada 2 va ser capaç de plantar cara contra l'Atlético. L'equip del Cholo és l'únic que ha trepitjat el Butarque fins ara i no va ser capaç de guanyar-hi (0-0).