El Barça goleja el Leganés amb una nova exhibició del trident (1-5)

El Barça no ha donat cap opció a la sorpresa i s'ha imposat amb claredat al Leganés per un contundent 1-5, en un duel amb sorpresa prèvia, en el plantejament de Luis Enrique, que ha apostat per una defensa de tres centrals –Mascherano, Piqué i Umititi– i amb Rafinha com a carriler dret. Com en el partit contra el Celtic, els blaugrana han estat liderats pel seu trident màgic, que ha aprofitat els espais que ha deixat el Leganés, molt valent en la pressió avançada, per deixar el duel sentenciat en el primer temps, amb gols de Messi, Suárez i Neymar. Al quart d'hora de joc, l'argentí ha obert el marcador gràcies a una excel·lent acció personal de Suárez, un regal que Messi li ha tornat en el minut 31. I la festa del trident s'ha completat tot just abans del descans, en una jugada iniciada per Messi, amb una passada meravellosa a Suárez, que una altra vegada ha optat per assistir, a Neymar, abans d'engrandir el seu compte golejador.

Malgrat el resultat, el Barça ha mantingut el ritme alt en l'inici del segon temps, en què Messi ha fet el 0-4 des del punt de penal, després d'una falta molt clara a Neymar. El bagatge ofensiu blaugrana, però, s'ha acabat als 20 minuts de la represa, moment en què Rafinha ha arrodonit la golejada amb la millor diana de la tarda, en un xut col·locat des de fora de l'àrea. Amb la feina feta, el Barça ha fet una passada enrere, per mirar de descansar de cara al partit de dimecres contra l'Atlético, un canvi de ritme que ha aprofitat el Leganés per acostar-se a la porteria de Ter Stegen, una actitud que finalment ha tingut el seu premi, en un excel·lent llançament de falta directa de Gabriel.