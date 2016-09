Leo ‘Nessie' i companyia

Sorpresa tàctica de Luis Enrique, amb una línia de tres al darrere Amb el partit coll avall, moment per fer rotacions pensant en l'Atlético

Nessie o Messi? L'un, llegenda; l'altre, mite. Mite real i amb majúscules. Fins ahir la gent de Leganés només coneixia la criatura fantàstica que presideix la rotonda que es troba a la intersecció de l'avinguda Reina Sofia amb la carretera M-425. Simpàtica la rèplica de Nessie, obra de l'escultor Eladio Mora i inaugurada el 26 de maig del 2009, a tocar de l'estadi municipal de Butarque, i que emula el llegendari monstre del Llac Ness. Durant anys són molts els que han assegurat haver albirat la silueta del monstre a les aigües tenebroses situades a 39 km del sud-est d'Inverness, a Escòcia. Simples rumors. Cap certesa. La veritable bèstia va fer acte de presència ahir a Butarque. Amb tota la seva majestuositat, amb tota la seva bellesa, amb tota la seva voracitat. Dimarts, els aficionats del Celtic que van viatjar a Barcelona van tornar cap a terres escoceses atordits pel que acabaven de presenciar. Ahir els aficionats del Leganés van marxar a casa amb una sensació similar. El monstre atemoreix, però també et sedueix i t'enamora. És una barreja de sentiments. Fa por veure'l, però el cor t'ho demana. Messi és així. Necessites veure'l de prop. Necessites veure'l jugar.

Vuitanta-vuit anys d'espera han hagut de passar per tal que l'afició pepinera hagi pogut tastar per fi el futbol d'elit. Però tota espera és curta si el monstre té ganes de divertir-se. Dos gols, una assistència i mil detalls. Pur talent. Messi va fer ahir el que va voler, quan i com va voler. Baixant a recollir la pilota, arrencant des de la dreta, desequilibrant, associant-se, buscant l'espai i finalitzant davant Serantes. Omnipresent. Fins i tot, en certes fases del partit, se'l va veure caminar, contemporitzant pensant en la batalla de dimecres contra l'Atlético. Al monstre no li cal estar actiu durant els noranta minuts. Amb ben poc en té prou per resultar letal.

Quinze minuts va trigar la bèstia a mossegar. Rakitic va recuperar la pilota a camp propi, el croat la va cedir a Messi i aquest, al primer toc i amb l'exterior, va descarregar el joc per a Luis Suárez, que va fer la resta. L'uruguaià es va escapar per velocitat i per força física del seu marcador i va acabar cedint la pilota a la frontal de l'àrea petita, on ja l'esperava Messi. Rematada tal com ve i barraca (0-1, 15'). Estocada duríssima per a un Leganés que fins aleshores havia creat dificultats a tot un Barça, amb una pressió asfixiant als encontorns de l'àrea de Ter Stegen. Bona sortida del Leganés i bona capacitat d'adaptació al medi del Barça. Les reduïdes dimensions del camp i la pressió del rival van dificultar l'inici de partit per als de Luis Enrique, però el gol va posar les coses a lloc. La forta pressió dels d'Asier Garitano obligava a estar precís. El Barça ho va estar.

Luis Enrique va sorprendre a l'inici amb una defensa de tres [Umtiti, Piqué i Masche] i una línia de quatre al davant, amb Rakitic i Iniesta per dins i Jordi Alba i Rafinha per fora. L'asturià va apostar per poblar el mig del camp i mirar de donar més profunditat per banda, i la pissarra va funcionar.

I a la mitja hora, segon albirament. Pèrdua de pilota del Leganés a prop de la frontal de Serantes, la pilota la va recollir Messi, l'argentí es va escapolir amb habilitat i força de tots els seus rivals i va acabar donant el gol fet a Suárez (0-2, 30'). I abans del descans, de nou Messi i de nou el trident. Perquè al davant el Barça no té un sol monstre, en té tres. Tres bèsties. Rakitic va tornar a recuperar una pilota a la zona de mitjos, la va cedir a Messi i el dorsal 10 del Barça va aturar el temps. Control, barret al seu marcador i pilota a l'espai per a la cursa de Suárez. Senzillament meravellós. La destresa del monstre. Suárez va encarar Serantes i va tocar a l'esquerra per Neymar, que va fer el tercer (0-3, 43'). Partit resolt.

Tot el poder ofensiu al davant va contrastar amb la tendresa de Mascherano al darrere. L'argentí va patir amb la mobilitat de Koné i, sobretot, de Darwin Machís per banda. En el minut 33, el veneçolà va deixar retratat Masche per velocitat, i sort va tenir l'equip de la intervenció de Ter Stegen primer i de l'aparició al rescat d'Umtiti després per evitar el gol de Machís en l'acció continuada sobre la mateixa línia de gol. Lent, El Jefecito.

En els segons 45 minuts Luis Enrique va aprofitar per moure fitxes. Poc habituat a fer canvis aviat, ahir sí que els va fer. El partit imminent contra l'equip de Simeone pesa. Suárez, Rakitic i Iniesta van deixar pas a Paco Alcácer, Arda i Denis Suárez. Rotacions amb el partit coll avall. Abans Koné havia avisat a Ter Stegen i Messi havia fet el quart. Cavalcada de Neymar per l'esquerra, el brasiler va trepitjar l'àrea i quan anava a fer la rematada Bustinza el va atropellar per darrere. Penal clar i targeta. Messi va assumir la responsabilitat des dels onze metres i no va fallar (0-4, 55'). Gol i doblet. Messi suma un estadi més a la seva llarga llista de víctimes.

La maneta va ser obra de Rafinha, un dels altres destacats del partit, actuant per banda. Treballant i oferint-se. Feina de desgast i aportant en atac. Seu va ser el cinquè. Canonada amb l'esquerra des de fora de l'àrea impossible per a Serantes. Tot i els homes que va acumular Garitano darrere de la pilota, el Lega se'n va endur cinc. Però el conjunt madrileny va tenir el seu premi. Tot i la clara inferioritat, el Leganés mai va deixar de plantar cara i quan faltaven deu minuts per al final va fer el gol de l'honor amb una bona execució de falta de Gabriel Pires. Dimecres, més i millor.

BARCELONA: Ter Stegen; Mascherano, Piqué, Umtiti; Rafinha, Rakitic (Arda Turan, 56'), Iniesta (Denis Suárez, 65'), Jordi Alba; Messi, Luis Suárez (Alcácer, 55') i Neymar.

LEGANÉS: Serantes; Bustinza, Víctor Díaz, Medjani (Rubén Pérez, 46'), Insúa, Rico; Sastre, Gabriel; Unai López (Szymanowski, 60'), Machís (Omar Ramos, 60'); Koné.