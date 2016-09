A ritme de rècord

El partit de dissabte a Leganés va ser tot just el segon del Barça aquesta temporada amb el trident jugant des de l'inici, i com ja va passar contra el Celtic dimarts passat en l'estrena en la Champions, tant Leo Messi com Luis Suárez i Neymar Júnior van veure porteria. Contra els escocesos, sis dels set gols del conjunt blaugrana van tenir el segell de l'MSN –Iniesta va ser l'autor de l'altre gol dels de Luis Enrique– i contra els madrilenys quatre dels cinc gols del Barça van portar també la seva signatura. Aquesta vegada, qui es va afegir a la festa particular dels tres cracs va ser Rafinha. Deu gols del trident en un interval de menys de cent hores entre un enfrontament i l'altre, que confirmen el gran retrobament del trident, que des del curs passat no actuava junt des del primer minut d'un partit. Quan aquests tres jugadors coincideixen al camp és gairebé impossible aturar-los i en la seva tercera temporada plegats s'està tornant a demostrar. I és que més enllà dels gols, entre tots tres també han repartit nou assistències en aquests dos últims duels: Neymar en va fer quatre contra el Celtic, Suárez tres –una contra els de Glasgow i dues a Butarque– i Messi dues, una en cada partit. Una mostra també de la incidència que tenen en el joc.

En total, el Barça ja ha disputat set partits aquesta temporada i tot i que al trident se l'ha vist encara poc ja suma 17 gols dels 25 que acumula l'equip. Messi, que és l'únic dels tres que ha disputat tots els partits –contra l'Alavés no va ser titular per culpa de les molèsties que arrossegava al pubis després de jugar amb l'Argentina i el Barça va perdre–, és el màxim artiller blaugrana, amb vuit dianes. El segueix de ben a prop Luis Suárez, que en sis partits disputats –es va perdre la tornada de la supercopa d'Espanya i contra l'Alavés, com Messi, també va ser suplent– ha marcat set gols. Tant Messi com Suárez a més, que lideren la taula de màxims golejadors de la lliga amb quatre dianes, tantes com Griezmann i Rubén Castro, ja han fet un hat-trick: l'argentí contra el Celtic i l'uruguaià, contra el Betis. Neymar, per la seva part, només ha actuat en tres partits, tots tres d'inici, però ha marcat dos gols.

Si l'MSN és capaç de mantenir el ritme de gols –la mitjana d'aquests set partits ja s'eleva a 2,42– i sempre que l'equip arribi lluny en la Champions i en la copa –si arriba a les dues finals, acabarà jugant un total de 62 partits–, podria batre perfectament els seus millors registres, que són els 131 gols del curs passat. D'aquests, Messi en va fer 41; Luis Suárez, 59, i Neymar, 31. En total, van ser nou més que els que van signar la seva primera temporada al Camp Nou (122). Aquell curs, Messi en va fer 58, Suárez, que no va poder debutar fins a finals d'octubre per la sanció de la FIFA, 25, i Neymar, 39. El crac brasiler ja avisava dijous passat, en un acte publicitari, que veu possible batre aquest rècord: “El secret és superar-se cada dia. Cal jugar cada dia millor i intentar fer més gols. I junts els podem fer. Espero que aquesta temporada passem dels 131.” Tot i això, i pel que s'ha vist aquests set primers partits, aquesta pot ser la temporada en què Messi, Suárez i Neymar entrin més en el pla de rotacions de Luis Enrique, cosa que encara pot dificultar més que arribin a aquesta xifra. El repte, però, ja està servit i pot suposar una motivació extra per al millor atac del món.

Avui, descans

El Barça rep aquest dimecres (22 h) l'Atlético de Madrid, i després de dirigir ahir una suau sessió de recuperació, en què també van participar Marlon Santos, Carbonell i Nili, del filial, Luis Enrique va donar festa als seus homes fins demà, en què la plantilla tornarà a la feina per preparar el primer dels dos duels d'aquesta setmana. El segon serà dissabte a El Molinón.

7

GOLS

2

GOLS

8

GOLS