Paraules majors

Messi va tornar a destapar el pot

de les essències contra el Leganés Griezmann ha marcat quatre gols en les dues darreres jornades de lliga

Onze metres. Aquesta és, molt probablement, la distància que al gener provocarà que Antoine Griezmann no guanyi la Pilota d'Or. Perquè al francès, el millor jugador i el màxim golejador de l'Eurocopa, li ha faltat aixecar la Champions, un trofeu que va perdre en la tanda de penals, i després d'errar prèviament un llançament que potser hauria evitat fins i tot la pròrroga. Amb o sense Pilota d'Or, però, del que no hi ha dubte és que Griezmann ha aconseguit fer-se un lloc en la selecta llista dels millors jugadors del moment després de completar una temporada fantàstica, en què es va erigir en el líder indiscutible de l'Atlético, amb el qual va marcar 32 gols i va repartir 7 assistències en 54 partits. I després, és clar, va repetir lideratge amb França, per certificar el seu caixet d'estrella mundial, acostant-se a noms més que assentats com els de Messi, Cristiano, Neymar i Suárez. “Ara per ara, nosaltres no tenim en el nostre equip cap Messi, Suárez o Cristiano. Griezmann encara no marca les mateixes distàncies que ells”, va afirmar el febrer passat Gabi, el capità de l'Atlético, en la prèvia dels quarts de la Champions que va enfrontar els colchoneros amb el Barça. I fos casualitat o no, el cert és que l'eliminatòria la va decidir Griezmann, amb dues dianes en la tornada. “El meu objectiu és asseure'm a dinar a la mateixa taula que Messi i Cristiano. Vull apropar-me tant com sigui possible al seu nivell”, va admetre després de l'Eurocopa el davanter, que a l'agost va ser designat per la UEFA com el segon millor jugador d'Europa del curs 2015/16, al darrere de Cristiano.

Potser per això Griezmann va esclatar després de l'empat del seu equip contra el Leganés, corresponent a la jornada 2, en veure com tot just començar l'Atlético s'allunyava del Barça i el Madrid en la taula. Perquè el francès sap que per acostar-se individualment a les primeres espases mundials també necessita que l'acompanyin els resultats globals del seu equip. I això depèn, òbviament, de completar demà una bona actuació al Camp Nou contra el Barça de Messi, el principal mirall en què es mira el davanter francès. “Ell és pur talent”, va afirmar Griezmann en ser preguntat per l'argentí. I la realitat és que a l'estrella de l'Atlético, més enllà de la seva actuació en la ja citada eliminatòria de la Champions, no li prova gens bé el Barça, i encara menys des que va fitxar pel club colchonero. Amb la samarreta de la Real, entre la lliga i la copa, Griezmann va disputar contra els blaugrana un total de deu partits, dels quals en va guanyar tres i en va empatar un, i en què va fer dos gols. Amb l'Atlético, en canvi, només ha estat capaç de vèncer un duel dels vuit que ha disputat contra el Barça, el del pas a les semifinals de la Champions. I es pot dir que el rendiment de Griezmann al Camp Nou és més que decebedor, ja que entre la Real i l'Atlético ha visitat el feu blaugrana en nou ocasions, i ha perdut totes nou vegades, i amb cap gol al sarró. Tot i així, el Petit Príncep serà demà el principal perill dels colchoneros, ja que, a banda de ser ja el seu gran líder, aterrarà al Camp Nou en plena forma, després d'haver marcat quatre gols en les dues darreres jornades de lliga.

El terror de l'Atlético