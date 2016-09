Luis Enrique: “És una prova per demostrar que estem a un bon nivell”

L'entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha assegurat aquest dimarts que el partit de demà (22 hores) contra l'Atlético de Madrid “és una bona prova per demostrar” que el seu equip està “a un bon nivell” en el primer duel contra “un clar aspirant a guanyar tots els títols”.

Afronta el club blaugrana el primer partit de la temporada amb un rival directe en la lluita per la Lliga, tres punts “importants” per al tècnic asturià que ha demanat un Camp Nou ple, a pesar de l'horari. “Som dos equips que ens coneixem molt bé i serà un partit apassionant i que em motiva, perquè l'últim partit no va sortir com esperava. És una bona prova per demostrar que estem a un bon nivell”, ha admès en la roda de premsa prèvia a la cinquena jornada de Lliga.

En vuit partits disputats contra Diego Simeone, Luis Enrique suma un balanç de set victòries i només una derrota, l'última en la tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions en la qual els blanc-i-vermells van vèncer per 2-1. Per això, ha avisat als seus jugadors que la plantilla entrenada per l'argentí fa “moltes coses bé”, i el seu equip haurà de “cometre pocs errors i aprofitar els espais a través de la possessió”.

“Basen la seva solidesa en un gran joc defensiu. Són el millor equip en replegament intensiu. Això indica la complexitat de vèncer l'Atlético de Madrid i té quatre jugadors de qualitat a dalt”, ha afegit.

A més d'elogiar la qualitat de l'Atlético, Luis Enrique ha estat preguntat pel comportament de Neymar, després de les queixes que han sorgit respecte al joc i les filigranes del brasiler en l'àmplia victòria contra el Leganés.

Així, el tècnic ha defensat el seu pupil, i ha assegurat que el joc preciosista del brasiler es deu a una qüestió “cultural” i l'ha convidat a que segueixi amb la mateixa filosofia.

“Neymar juga d'aquesta manera, ho permet el reglament i ho seguirà fent. És el seu estil, la seva manera de jugar. Potser calgui atacar més les coses que no permet el reglament”, ha argumentat.

També la política de rotacions i l'afectació que aquesta pugui tenir en el trident format per Luis Suárez, Leo Messi i Neymar, ha tornat a ser una de les qüestions que han sobrevolat en la compareixença de premsa. “M'agradaria tenir-los a tots tres els 90 minuts, però per poder aconseguir el que busquem a final de temporada, necessitem partits de descàrrega. Algunes vegades ho pacto amb ells, algunes vegades ho decideixo jo sobre la marxa”, ha revelat.

Precisament, dels tres davanters, que en aquest inici de temporada ja han anotat 17 gols, n'ha dit Luis Enrique que els veu capaces de superar el rècord de gols aconseguit l'any passat, si bé ha subratllat que la seva missió “és aconseguir objectius col·lectius” quan acabi el present curs.

Finalment, un dels noms propis ha estat el lateral Aleix Vidal, que encadena dos partits sense entrar en la convocatòria, cosa que Luis Enrique considera lògica tenint en compte la plantilla que té. “Aquesta serà la música de tota la temporada. És evident que tinc una plantilla única i desgraciadament passarà això. Tots els jugadors han de millorar el rendiment. Tots cometem errors i cal intentar que siguin els mínims possibles. Intento donar minuts a tots els jugadors, però no ho aconseguiré”, ha conclòs.

La primera plantilla del Barcelona ha realitzat aquest dimarts l'última sessió abans de la visita de l'Atlético de Madrid al Camp Nou.