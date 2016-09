Per lluir s'ha de patir

L'home del sac ja és aquí, amb les dents ben esmolades, preparat per tornar a fer la guitza al Barça. Perquè no hi ha cap equip en el món que en els darrers cursos hagi incomodat més el conjunt blaugrana que l'Atlético de Madrid de Simeone, que en les darreres tres temporades ha eliminat el Barça de la Champions League en dues ocasions i li ha pispat una lliga als morros. I tot, amb unes armes més que conegudes per tothom, amb la defensa ben ajuntada i la intensitat en la pressió com a elements primordials, amanit amb l'anomenat altre futbol, el de les pèrdues de temps i el joc subterrani, claus per treure de polleguera els jugadors blaugrana i per trencar la fluïdesa del seu joc. Perquè el Barça-Atlético de Madrid d'aquesta nit (22 h, Movistar Partidazo) s'ha guanyat per mèrits propis la consideració de primer gran partit de la temporada, la prova de foc ideal per mesurar en quin moment es troba el Barça de Luis Enrique, que a banda de la puntual punxada contra l'Alavés, marcada pel virus FIFA i per les rotacions, ha començat el curs enlluernant tothom, com va certificar contra el Celtic de Glasgow i el Leganés.

Per tot plegat, per a aquesta nit no s'espera que Luis Enrique faci cap tipus de provatura, i menys després que ahir a la tarda el club blaugrana comuniqués la baixa de Samuel Umtiti, per una distensió del lligament lateral intern del genoll esquerre, la qual cosa assegura la titularitat de Mascherano a l'eix de la defensa, al costat de Piqué. La resta dels titulars seran, molt probablement, Ter Stegen, Sergi Roberto, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta i el millor trident de la història, que des que es va retrobar en l'enfrontament contra el Celtic ha marcat deu gols i ha donat nou assistències, en només dos partits. De fet, la primera gran actuació coral de Messi, Neymar i Suárez es va produir en el Barça-Atlético de fa dues temporades (3-1), el punt d'inflexió que va catapultar un equip esquinçat per la derrota a Anoeta fins al segon triplet de la seva història. Amb Messi com a principal pedra a la sabata dels colchoneros –l'argentí els ha fet ja 25 gols en competicions oficials–, una bona part de les mirades estaran posades en Neymar, un dels protagonistes de la prèvia, ja que en els últims duels contra l'Atlético s'ha vist immers en diverses picabaralles.

El que funciona no es toca