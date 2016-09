El motor no va ser suficient

El d'ahir va ser el primer partit d'Andrés Iniesta com a titular al Camp Nou d'aquesta temporada. Ja recuperat plenament de la lesió del partit d'anada de la supercopa d'Espanya a Sevilla i que va fer que es perdés tres partits –va reaparèixer en la derrota contra l'Alavés i contra el Celtic en la Champions va sortir en la segona part i va marcar un dels set gols– no hi havia cap dubte que el manxec jugaria ahir des de l'inici. I en aquest retorn des del primer minut davant de la seva afició, el capità blaugrana va desplegar moltes de les seves millors virtuts. Obligat per l'exigència del duel i de la incomoditat del rival, que obliga a lluitar cada pilota, Iniesta també va treballar com ningú, i es va fer un fart de córrer i de recuperar pilotes. Una d'aquestes fins i tot va servir per tallar un perillós contraatac del conjunt colchonero en el primer temps que gairebé sorprèn els de Luis Enrique.

Quan Iniesta està bé, es nota. Sap dirigir l'equip i aplicar el ritme adequat que cal en cada moment millor que ningú i ahir, a més, amb la precisió d'un cirurgià, també va ser decisiu en l'acció del gol que va servir per obrir la llauna, que contra l'Atlético de Madrid acostuma a ser el més difícil, encara que ahir això no servís per sumar els tres punts. Amb una mil·limètrica centrada després d'un córner servit en curt, va posar la pilota al cap de Rakitic, que no va fallar. Abans, ja ho havia provat ell també amb un xut tou que va blocar Oblak sense problemes.

Ja en el segon temps, i quan les coses s'havien complicat amb l'empat dels de Simeone i les absències de Sergio Busquets i Leo Messi, lesionats, Iniesta va intentar ser encara més el motor del joc dels de Luis Enrique, i de fet, a estones, no va dubtar a centrar més la seva posició per augmentar la seva influència, però els madrilenys ja havien portat el partit al seu terreny i no n'hi va haver prou per tornar a decantar la balança. L'última ocasió del partit va ser seva, però el seu xut des de fora de l'àrea va sortir alt.