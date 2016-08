Patir per continuar creixent

El Barça no va fallar a San Mamés i continua amb l'excel·lent arrencada de curs –supercopa d'Espanya guanyada i sis punts de sis possibles en la lliga–, just abans de la primera aturada per compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, però, va haver de suar fins a l'últim minut per superar l'Athletic. Ho va fer gràcies a un únic gol de cap de Rakitic, abans de l'equador de la primera part. Als de Luis Enrique, que com a tècnic blaugrana suma 100 victòries i tres triomfs de tres en la lliga a San Mamés, els va costar entrar en el partit, però a poc a poc es van anar trobant una mica més còmodes i van anar imposar el seu joc. També van tenir ocasions per sentenciar, però no les van aprofitar i va tocar patir fins al final per assegurar així un triomf en una de les sortides més difícils del campionat.

Luis Enrique només va fer un canvi respecte a l'onze de la primera jornada contra el Betis. El de Ter Stegen per Bravo a la porteria. El tècnic asturià ja havia avisat de les complicacions que suposa jugar a San Mamés, i l'Athletic li va donar la raó des d'un bon inici. I és que els de Valverde van sortir molt forts, com era d'esperar, i amb la seva característica pressió alta, posant en seriosos problemes el conjunt blaugrana, ahir de morat. Només quan el Barça va aconseguir superar aquesta pressió jugant des del darrere –clau el paper de Ter Stegen–, es va apropar a l'àrea rival, com en una acció iniciada per Messi i culminada amb un xut alt de Denis. Els bascos, però, eren els que s'estaven trobant més còmodes i a punt van estar d'aprofitar un regal del porter blaugrana, que va arriscar massa amb una passada a Busquets, que alhora es va deixar prendre la cartera per Beñat. L'alemany va corregir el seu error amb una espectacular aturada amb la cara amb què va evitar el gol del mateix Beñat. Va ser l'ocasió més clara dels primers quinze minuts, però les arribades de l'Athletic eren constants, especialment per la banda dreta, amb Jordi Alba i Umtiti, que va veure una groga per mans, patint de valent. Però si alguna cosa té també aquest Barça és que sap sobreviure en els mals moments. No només això, sinó que quan pitjor ho estava passant, es va avançar. En un contraatac conduït per Messi, Busquets i Suárez, la pilota va arribar a Arda Turan, que des de l'esquerra, va veure perfectament la internada de Rakitic, per fer-li una centrada que el croat va connectar de cap, obrint així la llauna, quan es complia el minut 21. Oxigen per al Barça i galleda d'aigua freda per a l'Athletic, com la que feia estona que havia començat a caure sobre San Mamés. A partir d'aquí, els de Luis Enrique van començar a tenir en algunes fases del control que no havien tingut fins llavors. Fruit d'això també hauria pogut arribar el segon gol si Mateu Lahoz hagués xiulat un clar penal d'Iñaki Williams sobre Denis Suárez. Minuts després, el col·legiat valencià tornava a ser protagonista ensenyant una groga a Busquets i a Luis Suárez per protestar una falta de Denis, que ni havia vist, ja que estava d'esquena. L'Athletic ja no era el mateix d'abans del gol, però no estava disposat a rendir-se tot i que els seus atacs es van començar a limitar a xuts llunyans i centrades sense destinatari. Al límit del descans, Arda Turan va perdonar el segon gol a passada de Messi –nova lliçó de lideratge i de joc de l'argentí–, fet que no va fer res més que deixar les coses molt obertes de cara al segon temps.

I així va ser. El domini del Barça era major i s'estava mostrant molt més tranquil, però l'Athletic, tot i que ni de lluny creava les complicacions de l'inici del partit, hi anava dient la seva. També els blaugrana, que amb Messi com a gran creador, treien petroli cada cop que superaven la menys intensa pressió rival. El 10 blaugrana va estar a punt de marcar amb un xut des de la frontal ajustat al pal i minuts més tard va ser Suárez qui va enviar fora una rematada al primer toc a centrada de Rakitic i després d'una gran cavalcada de Sergi Roberto. L'única cosa que li faltava al Barça per liquidar el partit era més precisió i efectivitat en els últims metres. Com en una acció al contraatac de Luis Suárez en què hauria pogut provar de superar Iraizoz, però que va preferir esperar l'arribada de Messi, que va xutar alt amb la dreta. Les forces semblaven fluixejar en l'Athletic, però ni així abaixava el cap. Atent als pocs errors del Barça, Raúl García, que havia entrat poc abans, gairebé n'aprofita un en la sortida d'Umtiti amb un llançament molt perillós des de la frontal que va sortir fora per molt poc. Valverde havia buscat aire fresc a la banqueta –va fer els tres canvis abans dels últims quinze minuts–, però també ho va fer Luis Enrique, que va fer entrar Mascherano per Umtiti, que feia una hora que jugava amb una targeta groga, i André Gomes per Denis Suárez, que va tornar a mostrar bons detalls, però que començava a notar el desgast. Després va entrar Rafinha per Arda.

I patiment fins al final

No hauria estat així si deu minuts abans del final, Luis Suárez, que es va quedar sol davant Iraizoz, però en posició forçada, hagués passat la pilota a Arda, que estava sol. Va preferir fer-s'ho ell, i l'Athletic, que havia vist la sentència molt a prop, va decidir cremar ja totes les naus. I amb més cor que joc, beneficiant-se també dels nervis i d'algunes badades, com una d'André Gomes, va tenir diverses ocasions per empatar. La més clara, una falta –evitable– executada per Beñat, que va anar a l'exterior de la xarxa defensada per Ter Stegen, fred com el gel, i que San Mamés, que ahir es va passar més temps protestant i xiulant que animant el seu equip, va arribar a cantar com si fos gol. També gairebé el va cantar Suárez en el temps afegit, quan Messi li va donar mastegat, però va aparèixer una cama de Bóeveda amb què va evitar el 0-2 però no el triomf del Barça, que continua amb pas ferm en aquest inici de temporada.

BARÇA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti (Mascherano, 71'), Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Denis Suárez (André Gomes, 71'); Messi, Luis Suárez i Arda (Rafinha, 84').

ATHLETIC: Iraizoz; De Marcos, Bóveda, Laporte, Balenziaga; Iturraspe (Mikel Vesga, 62'), Beñat, Eraso (Raúl García, 62'); Williams, Aduriz i Susaeta (Muniain, 76').