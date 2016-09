Tres enemics molt estimats

El Real Madrid serà xiulat avui a Cornellà-el Prat. Amb tres excepcions. Kiko Casilla s'enfrontarà per primera vegada amb l'equip que li va permetre fer eclosió, mentre que Lucas Vázquez i Marco Asensio van veure com l'Espanyol els permetia tornar al conjunt blanc després d'una progressió palpable.

Els aficionats de l'Espanyol van triar fa uns mesos noms de jugadors del club per posar a les portes de l'estadi. Els qui entrin avui per la 63 hi veuran el nom de Kiko Casilla. I se'l trobaran a la gespa, en l'equip rival. Segon partit a casa i segon cop que passa el mateix després que el Màlaga aconseguís un 2-2 amb Carlos Kameni sota els pals. El porter d'Alcover va arribar al club blanc-i-blau des de les categories inferiors del Madrid, que va tornar a apostar per ell l'estiu del 2015 en pagar 6 milions d'euros. Després d'una temporada com a suplent, la lesió de Keylor Navas li està comportant protagonisme en l'inici del campionat. “Keylor està cada dia millor, però no puc posar dates. Amb en Kiko estem molt contents, cada dia ho fa millor. Sabíem que podíem comptar amb ell. De suplent era fenomenal i ara que és el número u, també.” El tarragoní es va guanyar ahir les floretes de Zinedine Zidane i avui rebrà l'ovació de l'afició blanc-i-blava. Excel·lent rendiment després d'un debut poc afortunat i dues cessions, creixent fins a captar l'interès dels madridistes.

Així, Casilla va deixar un gran record a l'Espanyol dins i fora del camp. De caràcter obert i divertit, era una de les ànimes del vestidor, si bé avui es trobarà que han marxat molts dels que eren el seus companys. El bon rendiment li permet gaudir ara de la titularitat i acumular elogis de tot arreu. Si Zidane n'exaltava el rendiment, Quique Sánchez Flores oferia un record dolç de quan van coincidir fa una pila d'anys. “Amb 18 anys s'estava entrenant amb mi a les categories inferiors del Madrid. És un gran noi, i amb 18 anys ja estava entre els millors. L'estimo molt com a persona i l'admiro com a jugador. Té la carrera d'un jugador que viu la professió com ho fa ell.”

No serà l'únic rival que va deixar un bon record al seguidor de l'Espanyol. Els altres dos hi van tenir un pas més breu, però van aprofitar a la perfecció l'any de blanc-i-blaus. Lucas Vázquez va ser titular indiscutible (30 partits) malgrat arribar al final del mercat d'estiu. Un especialista a l'hora de forçar faltes, treballador incansable i amb un caràcter senzill i agradable que facilitava el dia a dia. Malgrat que els blanc-i-blaus van exercir l'opció de compra, els blancs van decidir quedar-se'ls, i el gallec va oferir un bon rendiment com a suplent la temporada passada. Precisament va debutar en la tercera jornada, a Cornellà.

Davant d'Isco i James