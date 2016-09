“És una mà claríssima; Ramos ha estat llest”

El tècnic de l'Espanyol, Quique Sánchez Flores,

va destacar l'actitud dels seus jugadors malgrat el resultat final advers contra el Real Madrid: “Hem competit i ho hem fet bé. Hem tingut un nivell d'intensitat alt, i jugant així les coses van bé. Des que ha començat la temporada, no m'he queixat de com ha competit l'equip. M'és igual quants punts tenim ara. Si competim així, tindrem la victòria a tocar. Sóc un entrenador que no es fixa en el que ha passat, sinó en el partit següent. Ho faig així en les victòries i en les derrotes.” I hi afegia: “Hem jugat contra un rival organitzat. Hem tingut les nostres ocasions, però estem satisfets amb el que hem fet.” El preparador madrileny es lamentava del primer gol, que

va arribar en el temps afegit de la primera meitat i quan els de Zidane no havien generat cap mena de perill a la porteria defensada per Diego López. “Ens ha faltat sort. El gol en contra del final de la primera part ens ha fet mal. Hem tingut caràcter i intensitat, i ens hem mantingut en el partit, tranquils i serens amb la pilota. Hem jugat amb molt de criteri, i això contra el Madrid sempre costa. En línies generals, els jugadors no poden donar més del que han donat.” I deixava clar que David López seguirà de central. “M'està causant molt bones sensacions en defensa i no el puc moure ara. Diego Reyes ja ha jugat més avançat amb la selecció i és una opció que teníem, perquè Roca està fos.”

Finalment, es va referir a les mans de Sergio Ramos. “Per mi, és una mà claríssima, i el so sembla d'una mà, no de la cara. No em vull quedar amb això. No busco excuses, sinó treball. Si és així [si ha fingit], ho ha fet bé; ha estat llest, perquè, si no, hauria hagut de marxar.”