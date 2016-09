Lladre amb guants blancs

Els blanc-i-blaus van mostrar un caràcter molt allunyat del 0-6 del curs passat

REAL MADRID: Kiko Casilla, Carvajal, Sergio Ramos, Pepe, Marcelo, Casimiro (Kroos, 18'), James (Isco, 61'), Modric, Lucas Vázquez, Benzema (Morata, 71'), Marco Asensio.

ESPANYOL: Diego López, Javi López, David López, Óscar Duarte, Víctor Sánchez, Hernán Pérez, Diop, Marc Roca (Diego Reyes, 83'), Piatti (Álvaro Vázquez, 9'), Gerard Moreno (Caicedo, 65'), Baptistao.

L'Espanyol va fer un senyor partit contra el Madrid. Veient el marcador, molts podrien pensar que els blanc-i-blaus es van entregar als blancs, però, lluny d'això, els deixebles de Quique Sánchez Flores van merèixer molt més del que reflecteix el resultat. Ahir es va perdre, però els blanc-i-blaus van agafar vitamines per al futur tot mostrant un coratge competitiu que ha de ser la benzina vital per créixer en la lliga. Hi havia una certa por en l'entorn de repetir l'esperpèntic partit del 0-6 de l'any passat. Però, per contra, l'Espanyol va ser un conjunt combatiu i amb caràcter. I va veure com el col·legiat s'estalviava l'expulsió de Sergio Ramos per unes mans clares dins l'àrea que haurien pogut canviar, i molt, el guió del matx. Però ahir el Madrid va guanyar, primer, amb l'ajuda arbitral i, després, amb el seu manual d'estil: gol en el temps afegit de James en la primera part i la sentència amb un contracop. Res de nou. El consol de l'Espanyol és que quedarà en la memòria que aquest és el camí que cal seguir per anar escalant posicions en el futbol.

Quique Sánchez Flores va tornar a repetir el mateix onze que va treure a Anoeta, amb l'únic canvi de Diop pel sancionat Javi Fuego. Els locals van jugar un matx molt elèctric i incomodant per al Madrid des del primer moment. Sergio Ramos va entrar massa revolucionat i al cap de dos minuts ja va veure la primera targeta groga. El capità blanc va tornar a ser protagonista amb un xut de Marc Roco que el central va desviar amb la mà dins l'àrea. El col·legiat va caure en el parany de Ramos, que es va posar les mans al cap. Era expulsió, per segona groga del defensa, i penal a favor dels blanc-i-blaus. L'única greu errada d'Hernández Hernández, que sí que va anul·lar un gol de Benzema per fora de joc. El partit va ser força accidentat. Tot just començar, Piatti va haver de marxar per una lesió muscular al soli. Álvaro Vázquez va entrar per l'argentí i va jugar així els seus primers minuts en la lliga. Però la lesió que ho va capgirar tot va ser la de Casemiro. El brasiler va fer una forta entrada a Diop i va haver d'abandonar el camp coixejant. Kroos va ser el seu recanvi i es va convertir en el dinamitzador de l'equip. El Madrid es va tornar un equip més esquerp i explosiu en les seves accions, però l'entramat defensiu català funcionava com un rellotge suís i fins i tot tenia oportunitats per fer pessigolles al Madrid. Baptistao en va tenir una amb un magnífic cop de cap, amb l'assistència d'Hernán Pérez. La rematada del brasiler va trobar la resposta perfecta de Kiko Casilla. Baptistao en va tornar a tenir, de nou, amb una rematada de cap elevant-se entre Ramos i Pepe. La rematada se'n va anar un xic fora. L'Espanyol feia mèrits per avançar-se, però en el temps afegit el Madrid va fer bona la seva llegenda. A empentes i rodolons James es va emportar la pilota i des de la frontal va fer un xut sec i ras que va ser desviat per un defensa local. El Madrid s'avançava amb un únic xut entre els tres pals. Llei blanca; decepció perica.

L'Espanyol va entrar en la represa amb el llast del gol en contra. Un càstig massa sever per als mèrits dels deixebles de Quique Sánchez Flores. Però els blanc-i-blaus no tenien cap altre camí que seguir insistint en el full de ruta proposat en el primer acte. El gran handicap era jugar amb un marcador advers contra un equip de la talla del Real Madrid i el desgast psicològic que això suposa. Els merengues van dominar més en els primers minuts i l'Espanyol tenia moltes imprecisions quan havia de desplegar-se a la contra. El Madrid va acaronar la sentència amb un xut de mitja volta de Benzema. Diego López va respondre amb una senyora aturada. Era la primera intervenció del gallec en el partit. L'acció de perill va revitalitzar els blanc-i-blaus, que van estirar-se una mica més en atac i van trepitjar l'àrea de Casilla però sense l'encert clau en la rematada. Quique Sánchez Flores va refrescar la davantera fent entrar Caicedo. El partit va ser un carrusel d'anades i vingudes. Benzema va tornar a treure un bon xut i Diego López va estar encertat de nou. El ritme era endimoniat, però el resultat curt donava fe als blanc-i-blaus per anivellar el marcador. La proesa d'acaronar l'empat es va esfumar amb el gol de Benzema després d'un contracop de manual conduït per Carvajal i Lucas Vázquez. El Madrid va sentenciar l'Espanyol amb el seu manual d'estil i va igualar així el rècord de 16 victòries consecutives en la lliga de Guardiola. El malefici amb els blancs es perllonga en el temps i s'arriba a 20 partits sense guanyar contra els madrilenys des d'aquella màgica vaselina de Tamudo al Lluís Companys.

Les postres van deixar una bona rematada de Caicedo, que va trobar una mà acrobàtica de Casilla i el debut de Diego Reyes. El mexicà va jugar els seus primers minuts a la medul·lar i no a l'eix central per al qual se'l va fitxar.